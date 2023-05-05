استعراض عشائري في العراق يقود مدير شرطة وآمر فوج في واسط إلى السجن

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة توقيف مدير شرطة قضاء العزيزية وآمر فوج طوارئ واسط الأول، في أعقاب استعراض عشائري مسلح شمالي المحافظة.

وقال المصدر إن وزارة الداخلية قرّرت توقيف مدير شرطة قضاء العزيزية وآمر فوج طوارئ واسط الأول بعد استعراض مسلّح من قبل عشيرة قتيل كان قد لقي حتفه إثر مشاجرة في ناحية "سيد الشهداء" شمالي المحافظة.

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وفي السياق ذاته، ذكرت قيادة شرطة محافظة واسط في بيان اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على 9 متهمين أثناء قيامهم إطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات وأربعة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 431 من قانون العقوبات العراقي.

ونوهت إلى أنه من خلال متابعة مطلقي العيارات النارية التي تتسبب في زهق أرواح الأبرياء وتزرع القلق والخوف لدى المواطنين تمكنت مفارز قسم شرطة العزيزية من القبض على المتهمين المذكورين أثناء إطلاقهم العيارات النارية في إحدى المناسبات.

المصدر: السومرية نيوز + دجلة