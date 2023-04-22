العراق.. القبض على متهمين بقتل ضابط برتبة عقيد في بابل خلال "مشية عشائرية"

أعلنت الشرطة العراقية القبض على متهمين بقتل ضابط عراقي برتبة عقيد في محافظة بابل إثر خلاف عائلي، وفي أقل من 48 ساعة.

وأضافت: "تمكّنت قوة مشتركة من قسم شرطة قضاء القاسم وخلية الصقور التابعة لمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، في أقل من 48 ساعة، من إلقاء القبض على هاربين متهمين بمقتل ضابط برتبة عقيد على أثر خلاف عائلي في إحدى مناطق القضاء جنوبي المحافظة".

وأشارت إلى توقيف المتهمين تمّ "أصوليا لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

يشار إلى أن المعلومات المتوفرة تحدثت عن أن الضابط قتل خلال "مشية عشائرية"، حيث قضى الضابط بهجوم مسلح بقضاء القاسم، أثناء محاولته إنهاء خلافات عائلية بين أقاربه، ولاذ الجناة بالفرار حينها.

المصدر: رووداو ديجيتال