وافتهم المنية خلال رحلة تكريمهم الأخيرة.. 3 شيوخ ضحايا "حادث الوادي الجديد" في مصر (صور)

وافت المنية ثلاثة أئمة بأوقاف الوادي الجديد في مصر قبل إكمال رحلتهم بعد ترشيحهم كأفضل ثلاثة أئمة بالمديرية لتمثيل الوادي الجديد.

وفي طريق رحلتهم لتمثيل المحافظة كأفضل أئمة مثاليين بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، خطف حادث تصادم مروّع بين حافلة وشاحنة، أودى بحياة 17 شخصا، وهم فضيلة الشيخ أحمد حنفي أبو بكر، إمام مسجد صابر بالراشدة، وفضيلة الشيخ محمد أحمد محمد حنفي إمام المجمع الإسلامي بالداخلة، الشيخ مصطفى عبد الله محمد حسين المفتش بإدارة موط الداخلة.

وكشف أقارب الضحايا، أن سبب سفر الأئمة الثلاثة هو لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية.

بدوره، وجّه وزير الأوقاف قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، وصرف مساعدة مالية عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة كل إمام منهم.

وفي بداية لقاء الوزير، الذي غاب أئمة أوقاف الوادي الجديد عن حضوره، نعى وزير الأوقاف وفاتهم ووقف الجميع دقيقة حدادا على أراوحهم، سائلا الله عز وجل الرحمة والمغفرة لجميع المتوفين في هذا الحادث الأليم، والشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: مصراوي