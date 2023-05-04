ببغاء "متكلم" يكشف سر خيانة فيتنامي لزوجته!

أفادت Vietnamnet يوم الثلاثاء أن ببغاء ناطقا كشف زنا رجل فيتنامي، حيث شهد علاقته الغرامية مع خادمة منزل.

وأخبرت زوجة الرجل المنفذ الإخباري أنها تقدمت بطلب للطلاق.

ووفقا للمرأة، كتب المنفذ أنها وزوجها، الذي يمتلك تجارة أثاث ناجحة، قررا مؤخرا استئجار خادمة للمساعدة في التدبير المنزلي.

واختارا امرأة بناء على توصية من أحد معارفها ورتبوا لها أن تعيش في غرفة إضافية في المنزل، بجوار المكان الذي يحتفظ فيه الرجل ببغاءه الأليف.

وبعد ستة أشهر، قالت المرأة إنها بدأت تلاحظ أن زوجها والخادمة يتصرفان بشكل مريب. وقالت زوجته إن الرجل كان في البداية خجولا ومرتبكا حول الخادمة وكان يتجنب البقاء بمفرده في المنزل معها، لكن بعد بضعة أشهر، بدأ يقضي المزيد من الوقت في المنزل في الحديقة، مع بقاء ببغائه على السطح.

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وذات يوم، عادت المرأة إلى المنزل في وقت أبكر قليلا من المعتاد ولاحظت أن زوجها والخادمة يبدوان وكأنهما يخفيان شيئا ما. وبدأت تشك في أن الاثنين قد يكونان على علاقة غرامية.

وتم تأكيد شكوكها في وقت لاحق عندما قررت تعليق الغسيل على السطح. وبينما كانت تشق طريقها، سمعت المرأة ببغاء زوجها يقلد عبارات غريبة وصريحة. وهي متأكدة من أن زوجها لم يكن ليعلّم الطائر هذه الأصوات عمداً، وخلصت إلى أن الببغاء لا بد أنه تعلم العبارات نتيجة أمر مريب في غرفة نوم الخادمة.

ثم قامت المرأة بتركيب كاميرا خفية في غرفة الخادمة وفي غضون أسبوع، تمكنت من التقاط خيانة زوجها على شريط. وبحسب ما ورد اكتشفت أيضا أن الخادمة قد أغوت زوجها في البداية من أجل الحصول على المزيد من المال منه.

وكتبت Vietnamnet أن المرأة تقدمت الآن بطلب للطلاق وقدمت مقاطع الفيديو كدليل على خيانة زوجها.

وفي مارس، أفيد أن ببغاء في الهند كان الشاهد الرئيسي في قضية قتل. وساعدت "شهادة" الطائر في النهاية على وضع رجلين خلف القضبان مدى الحياة بتهمة القتل المروع لامرأة في عام 2014.

المصدر: RT