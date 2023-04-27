 
مباشر

"طيران السعودية" تنشر فيديو "أجمل هبوط في العالم"

متفرقات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7e2

نشرت الخطوط الجوية السعودية مقطع فيديو لما وصفته بأنه "أجمل هبوط في العالم" لإحدى طائراتها.

وأرفقت الخطوط السعودية الفيديو بتعليق: "نقدّر حرصكم على سلامتنا.. ونفخر بأجمل هبوط في العالم"، مستشهدة بوسم "اليوم العالمي للطيارين".

يذكر أن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، كان قد أعلن في مارس الماضي عن تأسيس شركة "طيران الرياض"، التي ستساهم في تطوير قطاع النقل الجوي بالمملكة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا