"طيران السعودية" تنشر فيديو "أجمل هبوط في العالم"

نشرت الخطوط الجوية السعودية مقطع فيديو لما وصفته بأنه "أجمل هبوط في العالم" لإحدى طائراتها.

وأرفقت الخطوط السعودية الفيديو بتعليق: "نقدّر حرصكم على سلامتنا.. ونفخر بأجمل هبوط في العالم"، مستشهدة بوسم "اليوم العالمي للطيارين".

نقدّر حرصكم على سلامتنا 👨🏻‍✈️

ونفخر بأجمل هبوط في العالم 🫡#اليوم_العالمي_للطيارين 💙 pic.twitter.com/SJarDK0bdy — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) April 26, 2023

يذكر أن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، كان قد أعلن في مارس الماضي عن تأسيس شركة "طيران الرياض"، التي ستساهم في تطوير قطاع النقل الجوي بالمملكة.

المصدر: RT