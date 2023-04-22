ميانمار.. الإعصار يخلّف 8 قتلى ويدمّر أكثر من 200 منزل

اجتاح إعصار عنيف قريتين قرب العاصمة نايبيداو في ميانمار مخلّفا 8 قتلى، كما دمّر أكثر من 200 منزل حسب، ثيت باينغ سوي، عضو منظمة "دوه ليو" الخيرية.

وقال سوي وهو عضو بارز في المنظمة إن الإعصار ضرب قريتي أونغ مين كوني وتاداو الواقعتين في الضواحي الجنوبية للعاصمة في الساعة الـ 6:10 من مساء الجمعة.

وأشار إلى أنّ المنظمات الخيرية المحلية نقلت 128 شخصا للمستشفيات وأن 232 منزلا دمرت في القريتين.

وأضاف: "الإعصار عصف لمدة 40 دقيقة تقريبا. كل منازل القريتين تقريبا تضرّرت بشدّة. عملية الترميم سوف تستغرق شهورا".

يذكر أن الأعاصير القمعية العنيفة نادرة في ميانمار. مع ذلك، غالبا ما تحدث الأعاصير ذات الحجم الذي نادرا ما يسبب وقوع وفيات في الصيف وفي فترات ما قبل الرياح الموسمية عندما ترتفع درجات الحرارة.

هذا وتشهد ميانمار طقسا قاسيا كل عام تقريبا خلال موسم الرياح الموسمية، وفي عام 2008، تسبب إعصار نرجس في مقتل أكثر من 138 ألف شخص.

المصدر: أ ب