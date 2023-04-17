كوريا الجنوبية.. النيابة تطالب بسجن رسام غرافيت أمريكي بتهمة الإضرار بالممتلكات العامة

طالبت النيابة في إقليم إنتشون بكوريا الجنوبية، بإصدار حكم السجن لمدة عام ونصف العام، بحق رجل أمريكي، بتهمة الإضرار بالممتلكات العامة.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن الشاب رسام غرافيتي، ألقي القبض عليه العام الماضي، لرسمه على جدران القطارات ومحطات القطارات بالسر.

ووفقا للنيابة العامة في إقليم إنتشون، أدين الرجل بـ 6 تهم، منها الإضرار بالممتلكات العامة، عقب اقتحامه رفقة شريكه الإيطالي، محطات 9 قطارات أنفاق في جميع أرجاء كوريا الجنوبية منذ شهر سبتمبر الماضي، وقاما بالرسم غير القانوني على جدرانها.

وأوضحت النيابة خلال المحاكمة، أن قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة جراء رسومات المتهم تقدر بنحو 43 مليون وون ( 33 ألف دولار).

ونوهت النيابة، بأن المتهم لم يتوصل إلى اتفاق تعويض مع بعض الشركات التي أضر بها، كما يؤخذ بعين الاعتبار أنه فر إلى دولة أجنبية بعد ارتكابه الجريمة، رغم إدراكه لعدم قانونية أفعاله.

ومن جهة الدفاع، قال محامي المتهم، إن موكله البالغ من العمر 27 عاما، نادم على أخطائه، وسيحاول التوصل إلى اتفاقيات تعويض مع شركتين ممن وقع عليهما الضرر، بعد أن يتمكن من جميع الأموال من خلال استغلال موهبته في الرسم، وبيع أعماله الفنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه ألقي القبض على الرجل في رومانيا في نوفمبر الماضي، وأعيد إلى كوريا الجنوبية في شهر يناير، لكن شريكه الإيطالي لا يزال حرا.

إحدى رسمومات المتهم

المصدر: يونهاب