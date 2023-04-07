حادثة فريدة من نوعها.. شفاء كلب بريطاني من الإدمان على الكحول

ذكرت صحيفة "تيلغراف" البريطانية أنه ولأول مرة في البلاد، تماثل كلب إلى الشفاء بعد معاناته من إدمان الكحول.

وبحسب الصحيفة، انتهى المطاف بالكلب كوكو ذو العامين في مأوى للكلاب الشاردة مع كلب آخر، وذلك بعد وفاة صاحبهما، وأشارت إلى أنه فور وصولهما، تبين أن هذه الحيوانات بحاجة إلى رعاية صحية طارئة لأنها كانت تعاني من تشجنات.

وبعد أن كشف الأطباء البيطريون على حالة كوكو، تبين أنها من أعراض ما بعد تناول الكحول.

وذكر مسؤولون عن المأوى أن تلك الكلاب أضحت مدمنة على الكحول بعد أن كان صاحبها يترك المشروبات الكحولية أمامها قبل ذهابه إلى النوم".

وذكرت الصحيفة أن الكلب الثاني مات في وقت لاحق بعد أن باءت محاولات إنقاذه بالفشل. في حين خضع

كوكو للتخدير على مدار 4 أسابيع كي يتجنب التشجنات وتمكن من التماثل إلى الشفاء.

المصدر: نوفوستي