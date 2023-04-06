تصاعد عمود من الدخان بارتفاع 5 كم من بركان بيزيمياني في إقليم كامتشاتكا الروسي (فيديو)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تصاعد عمود من الرماد بارتفاع يصل إلى 5 كم فوق سطح البحر من بركان بيزيمياني، بإقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي صباح اليوم الجمعة.

وقالت الإدارة في بيانها: "انتشر عمود الرماد إلى الجنوب الشرقي من البركان باتجاه خليج كامتشاتكا".

وأشارت إلى أنه لا توجد تجمعات سكنية في مكان انتشار العمود، ولا توجد مجموعات سياحية في منطقة البركان.

وتم رفع مستوى التأهب للطيران إلى اللون البرتقالي.

المصدر: إنترفاكس