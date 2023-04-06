رياضي روسي يسجّل رقما قياسيا عالميا في تحريك طائرة الركاب يدويا

سجّل الرياضي الروسي، دينيس فوفك، رقما قياسيا عالميا في القطر اليدوي لطائرة الركاب "سوبرجيت 100" بوزن 32 طنا إلى مسافة 10 أمتار خلال 42 ثانية في مطار "سوتشي" بجنوب روسيا.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية في شركة "مطارات الجنوب".

وحطّم الرياضي الروسي الرقم القياسي العالمي والرقم القياسي المطلق في روسيا في 6 أبريل الذي يصادف يوم الرياضة الدولي. وهو يقوم بقطر الطائرة المسماة "دربنت" باستخدام تكنولوجيا arm-over arm، عندما يسحب الرياضي الحبل بيديه مستقرا على هيكل خاص.

مع ذلك فإن الرياضي نفسه يزن ما لا يزيد عن 90 كيلوغراما. وأقيمت تلك الفعالية الرياضية الفريدة من نوعها في المطار الجنوبي الروسي الهام بالتعاون مع شركة طيران "روسيا" حيث لم يمنع الطقس الممطر الرياضي من تسجيل الرقم القياسي.

وتم تسجيل إنجاز دينيس فوفك من قبل رئيس اتحاد القوى المتطرفة، فاسيلي جريشنكو.

يذكر أنه سبق للرياضي الروسي أن حرّك في فبراير 2021، طائرة Airbus A-319 Sportolet بوزن 40.57 طن إلى مسافة 4 أمتار و32 سنتيمترا في 52 ثانية.

جدير بالذكر أن رجالا أقوياء كانوا قد قاموا في وقت سابق بتحريك مثل هذه الطائرات الكبيرة، لكن وزن أي منهم زاد، كقاعدة عامة، عن 150 كيلوغراما.

المصدر: تاس