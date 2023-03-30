حاولا نهب مقر عملهما السابق فسقطا من السقف (فيديو)

تلقت الشرطة الأمريكية بلاغا بأن شخصين يحاولان سرقة مطعم، وقد أظهر فيديو المراقبة مشتبه بهما وهما يجبران عاملا على دخول الحمام أثناء محاولتهما سرقة مكان عملهما السابق.

مع اقتراب الضباط، يقول المحققون إن المشتبه بهما قررا الصعود إلى السقف. وتوضح إحدى مقاطع المراقبة اللحظة التي انهارت فيها ألواح السقف. سقط كلا اللصين على الأرض.

أثناء محاولة تعقبهما توصل الضباط في منطقة تناول الطعام إلى خطة، حيث قال أحدهم: "إذا كانا فوق تلك الفتحة، هل يمكننا فتح إحدى بلاطات السقف تلك بعصا المكنسة وقذف رذاذ فلفل هناك؟ عليك فقط أن تفعل الأمر بسرعة".

NEW: Video shows would-be burglars crashing through the ceiling of a Qdoba at Bayshore Mall earlier this month.



Story: https://t.co/ae84c2qSFrpic.twitter.com/w4fugxUGqW — Shaun Gallagher (@ShaunGalNews) March 28, 2023

بعد لحظات، أطلق أحد الضباط رذاذ الفلفل، وفي النهاية تقول الشرطة إن ضابطا رصد بعض الحركة في حاوية قمامة قريبة وبدأ الاثنان باتباع أوامر الشرطة.

واعتقلت السلطات شخصين في تلك الليلة، ماريان ويليامز البالغ من العمر 18 عاما وفتاة تبلغ من العمر 16 عاما.

Here are just a few clips of security footage from an armed robbery at the Glendale Qdoba earlier this month. The suspects climbed into the ceiling, causing a standoff with officers.



One suspect is a juvenile. The other is 18-year-old Marqavion Williams of Milwaukee. He faces 6… https://t.co/2GHXrCiRM5pic.twitter.com/gxIKDZV6JJ — LockharTVMedia (@LockharTVMedia) March 28, 2023

المصدر: CNN