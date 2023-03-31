دار أزياء تطلق حقيبة يد مصنوعة من نيزك حقيقي سقط على الأرض منذ 55 ألف عام

أطلقت دار أزياء فرنسية حقيبة يد فاخرة وفريدة من نوعها مصنوعة من نيزك حقيقي، بسعر خيالي.

وابتكرت دار الأزياء "كوبرني" (Coperni)، الحقيبة التي أطلقت عليها اسم Mini Meteorite Swipe Bag، والتي تبلغ كلفتها 40 ألف يورو.

وصنع هذا الإصدار المحدود من الحقائب من مادة الراتنج وصخور نيزكية ☄️ سقطت على الأرض منذ 55 ألف عام، وعثر عليها في عام 1968 في جنوب فرنسا.

وتزن الحقيبة نحو 1.8 كغ ويبلغ ارتفاعها الإجمالي، من أعلى الحزام إلى الأسفل عند القاعدة نحو 23 سم. وتقول شركة "كوبرني" إن التصميم "يجمع بمهارة بين علم الآثار والتصميم والفن الكلاسيكي والبدائي".

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وهذه ليست المرة الأولى التي تلفت فيها "كوبرني" الأنظار لمشروعاتها الغريبة. وقد أثارت الجدل سابقا برش طلاء أبيض من من اللاتكس على جسد عارضة الأزياء بيلا حديد، ليتحول لفستان مبهر، خلال عرض ضمن أسبوع الموضة بباريس.

وأصدرت العلامة التجارية أيضا حقيبة يد مصنوعة بالكامل من الزجاج الشفاف مقابل 2800 دولار، ما يتيح للناس رؤية ما يتم حمله بالداخل.

وأشارت "كوبرني" إلى أن الحقيبة ذات إصدار محدود ضمن مجموعتها لخريف/شتاء 2023، وكل قطعة سيتم بيعها "ستختلف قليلا عن غيرها"، وسوف يستغرق الأمر ما يقارب ستة أسابيع للحصول عليها. ومع ذلك، فإنه لا يمكن إرجاعها. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إرفاق شهادة أصالة مع الحقيبة.

وتقول "كوبرني" على موقعها على الإنترنت: "كل قطعة مصنوعة يدويا بشكل حصري، لذلك قد يختلف الشكل قليلا عن الصورة".

وسيتم الحصول على الصخور النيزكية بشكل فردي لكل طلب، ويمكن أن تأتي من مواقع مختلفة، اعتمادا على مكان سقوط النيزك على الأرض.

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وتلقى إبتكار "كوبرني" الجديد استقبالا متباينا عندما تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفها أحد مستخدمي "إنستغرام" بأنها "أيقونية"، بينما وصفها آخر بأنها "حقيبة تسوق لأحجار فلينستون".

وعلى الرغم من أن الحقيبة مصنوعة من الصخور، إلا أنها تزن 1.8 كغ، أقل من متوسط حقيبة اليد العادية.

وصُنعت صخرة الفضاء النادرة يدويا في إيطاليا وتم دمجها في الحقيبة بواسطة مصنع Semar الإيطالي.

ومن غير الواضح كيف حصلت "كوبرني" على الصخرة أو أين كانت في آخر 55 عاما منذ اكتشافها في فرنسا. ومن المحتمل أن "كوبرني" اشترتها من متحف أو من جامع خاص.

والنيزك هو قطعة صلبة من الحطام من صخرة فضائية تنشأ في الفضاء وتنجو من مرورها عبر الغلاف الجوي لتصل إلى السطح.

بالنسبة لأولئك المحظوظين بما يكفي لتحمل تكلفة حقيبة Mini Meteorite Swipe Bag، فإن "كوبرني" تتلقى الطلبات الآن قبل بدء عمليات الشحن الأسبوع المقبل.

المصدر: ديلي ميل