ظهور مثير لبيلا حديد في أسبوع الموضة.. عارية ترتدي فستانا مبهرا من الطلاء! (فيديو)

أثار ظهور عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، في أسبوع الموضة بباريس دهشة كبرى، ولاقت إطلالتها استحسانا وإشادة.

وظهرت حديد، البالغة من العمر 25 عاما، على المدرج في عرض أزياء "كوبرني" عارية الصدر، لكنها غطت ثدييها بيديها، بينما كانت ترتدي ملابس داخلية سفلية بيضاء اللون وكعبا عاليا.

ثم قام 3 رجال برش طلاء أبيض على جسدها، ليتحول مع الوقت لفستان مبهر وسط تصفيق عال من الجمهور.

وأثناء قيامهم برش طبقة من اللاتكس على جسم حديد، رفعت ذراعيها برشاقة واحدة تلو الأخرى، ليتحول عملهم ببطء إلى فستان متوسط الطول.

وبمجرد الانتهاء من رسم ملامح الفستان، قام فنان آخر باللمسات الأخيرة، حيث شد الأكمام لأسفل الذراعين ليصبح الفستان بدون أكتاف، ثم قام باستخدام المقص لإنشاء فتحة عالية في أسفل الفستان تصل حتى منتصف الفخذ.

و"كوبرني" التي عرضت العديد من التصاميم يوم الجمعة ومن ضمنها فستان بيلا حديد، هي ماركة باريسية للملابس الجاهزة والإكسسوارات من تصميم سيباستيان ماير وأرنود فيلانت، تأسست عام 2013.

وفازت "كوبرني" سابقا بجائزة "ANDAM's Creative Label" في عام 2014، تقديرا لإمكاناتها الإبداعية والتجارية، وكانت أيضا في المرحلة النهائية لجائزة "LVMH" في عام 2015.

المصدر: RT