حديقة حيوان بغرب سيبيريا تشهد ولادة شبل ألبينو للكنغر

ولد في حديقة حيوان في مدينة تيومين بغرب سيبيريا شبل ألبينو (أبيض، لا صبغ لبشرته) للكنغر أصابه مرض وراثي نادر. والكنغر الصغير خجول للغاية، ويختبئ باستمرار في حقيبة والدته.

ومن المثير للاهتمام أن لون الحيوان يخلو من البني المحمر. بينما والداه من اللون المعتاد. والمولود خجول جدا، ويختبئ باستمرار في حقيبة (كيس) والدته، رغم عمره.

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ويهتم زوار حديقة الحيوان دائما بموعد مقابلة عائلة الكنغر، رغم أن اللقاءات متاحة فقط في من خلال رحلات استكشافية فردية، لأن هذه الحيوانات خجولة جدا.

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وجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى حيوانات الكنغر، تعيش في حديقة الحيوان بمدينة تيومين الروسية حيوانات أخرى مثل النسور، والنيص، واللاما، وكذلك الليمور.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا