دراسة تكشف كيف يمكن بالاستماع إلى أصوات الطبيعة تعزيز النوم!

أصبح الاستماع إلى تسجيل هطول الأمطار أو طقطقة النار جزءا من روتين وقت النوم لدى العديد من الأشخاص، مثل شرب الكاكاو الساخن أو النقع في حمام دافئ.

ويبدو أن أحدث الأساليب لمساعدتنا على الانجراف للنوم تبدو فعالة بنفس القدر.

ووجدت إحدى الدراسات أن الاستماع إلى أصوات الطبيعة أو القصص الصوتية قبل النوم يمكن أن يعزز النوم بمعدل 30 دقيقة في الليلة. وأولئك الذين يستخدمون تطبيقات النوم على الهاتف الذكي حتى ثلاث مرات في الأسبوع يمكنهم الحصول على حوالي ثلاث ساعات ونصف من النوم الإضافي. هم أيضا أقل عرضة للمعاناة من القلق أو الاكتئاب.

ويعتقد الخبراء أن التطبيقات يمكن أن تشتت انتباهنا عن القلق والتوتر، وتقلل من مستويات نشاط الدماغ - المعروفة باسم الاستيقاظ الودي قبل النوم - ما يساعدنا على النوم.

وأدت متطلبات العمل المتزايدة والضغط الشديد والاستخدام الأكبر للتكنولوجيا الرقمية إلى معاناة الكثير منا من صعوبات النوم. وفي حين يوصى بسبع إلى تسع ساعات نوم على أنها المدة المثلى كل ليلة، يُقدر أن واحدا من كل خمسة بالغين لا يحصل على قسط كاف من النوم.

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وازدهرت شعبية تطبيقات النوم في السنوات الأخيرة، حتى أن البعض أوصى بها من قبل NHS. وأشهرها عادة ما تلعب أصواتا مهدئة مثل المطر، أو تقدم قصصا قبل النوم تُقرأ بأسماء معروفة.

وفي واحدة من الدراسات الأولى من نوعها، أراد الباحثون معرفة ما إذا كان استخدام هذه الأدوات يمكن أن يساعد بالفعل على النوم.

واشتمل البحث على 300 شخص، تم استجوابهم وتسجيل درجاتهم بشأن عادات نومهم، ومن ضمنها صعوبات النوم والنوم الزائد (البقاء نائمين).

وأكملوا استبيانات حول اليقظة والنعاس والتعب أثناء ساعات الاستيقاظ المعتادة، وكذلك الإنتاجية المتعلقة بالعمل.

وذهب حوالي 180 شخصا لاستخدام تطبيق Unmind، واختاروا مشاهد صوتية طبيعية أو قصصا مروية كأداة لمساعدتهم على النوم، أو العودة إلى النوم.

وفي بداية الدراسة، كان متوسط وقت النوم ست ساعات و15 دقيقة. وفي النهاية، ارتفع هذا بمقدار 30 دقيقة. وانخفض الوقت المستغرق في النوم أيضا بمقدار الثلث إلى أقل من 30 دقيقة. وتراجعت نسبة التواجد - الإنتاجية المفقودة عندما لا يعمل الموظفون بشكل كامل في مكان العمل - من 43.7% إلى 27.2%.

وقالت المعدة المشاركة في الدراسة، كيت كافاناغ، أستاذة علم النفس الإكلينيكي في جامعة ساسكس: "إذا تم دعمها بمزيد من البحث، يمكن أن يكون لهذه الأدوات آثار كبيرة على الصحة العامة وتأثيرا على الشركات التي يمكن أن تستفيد من انخفاض الحضور".

المصدر: ديلي ميل