"تسرّب كيميائي" من مصنع كوكا كولا يحث على الإخلاء!

قال مسؤولون محليون إن عمال مصنع كوكاكولا في فلوريدا، أجبروا على الإخلاء بعد تسرب كيماوي كبير. كما دفع التسرب أيضا إلى طلب مأوى قصير لسكان المنطقة.

وتم العثور على خزان ضخم سعة 20000 غالون لتسرب الأمونيا في منشأة في أوبورنديل بولاية فلوريدا، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، حسبما قال متحدث باسم المدينة لشركة محلية تابعة لفوكس، مشيرا إلى أنه تم إجلاء جميع الموظفين من المصنع.

كما طُلب من السكان الذين يعيشون في منطقة مكونة من مبنيين بالقرب من المصنع الاحتماء بعد الاكتشاف، على الرغم من إلغاء الأمر بعد عدة ساعات، بعد أن نجحت فرق الإطفاء في الحد من التسرب. وبحسب ما ورد اكتملت عمليات التنظيف في وقت ما حوالي الساعة 3:30 مساء.

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ولم ترد أي تقارير عن إصابات خطيرة للموظفين أو السكان المحليين، على الرغم من أن شركة كوكا كولا أصدرت في وقت لاحق بيانا أشار فيه إلى أن "عددا قليلا من موظفي الكهرباء يعملون في مكان قريب" سعوا للحصول على رعاية طبية "لتهيج بسيط في العين والحنجرة".

كما قال نائب رئيس الإطفاء ديفيد كاش إن بعض المواطنين اتصلوا للشكوى من رائحة كيميائية و"تهيج" قد يكون سببهما التسرب، لكنهم زعموا أن المادة تم احتوائها إلى حد كبير في المصنع.

وقال "[الأمونيا] تخرج على شكل سائل ثم تتبخر إلى بخار. كان لدينا كلتا المسألتين مستمرة. وذهب البخار إلى خارج المصنع، كمية صغيرة منه. تم احتواء السائل، وقمنا بخلط الماء معه. يمكن رش الماء عليها وهذا يقلل من ذلك وكان كل ذلك موجودا داخل المعمل وداخل نظام الترشيح الخاص بها حتى لا يفلت أي من ذلك من مكان الحادث".

وقال كاش إن التسرب نتج عن مشكلة في "الأنابيب" في حاوية سعة 20 ألف غالون، مضيفا أنه بينما كان المقاولون يقومون بالعمل في المصنع بالقرب من موقع التسرب، "اتبعوا جميع القواعد وفعلوا كل شيء بشكل صحيح". ولم يتضح الغرض من استخدام المادة الكيميائية في المنشأة.

كما اعتذرت شركة كوكاكولا أيضا للموظفين والسكان المحليين "عن الإزعاج الذي قد يكون سببا لهم بسبب ذلك"، مؤكدة أن "أولويتها الأولى هي دائما سلامة موظفينا والمقيمين القريبين".

المصدر: RT