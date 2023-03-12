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حفل زفاف الأميرة إيمان مساء اليوم بقصر العاهل الأردني

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حفل زفاف الأميرة إيمان مساء اليوم بقصر العاهل الأردني
Globallookpress
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يقام في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، حفل زفاف الأميرة إيمان بن عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس، وذلك في قصر الملك بدابوق غرب الأردن.

وكانت الملكة رانيا العبدالله، أقامت الثلاثاء في قصر الحسينية حفل حناء للأميرة إيمان، حيث اشتمل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية.

بدوره هنأ الديوان الملكي الهاشمي، العائلة الملكية، بهذه المناسبة.

المصدر: عمون

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