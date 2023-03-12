حفل زفاف الأميرة إيمان مساء اليوم بقصر العاهل الأردني

يقام في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، حفل زفاف الأميرة إيمان بن عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس، وذلك في قصر الملك بدابوق غرب الأردن.

وكانت الملكة رانيا العبدالله، أقامت الثلاثاء في قصر الحسينية حفل حناء للأميرة إيمان، حيث اشتمل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية.

بدوره هنأ الديوان الملكي الهاشمي، العائلة الملكية، بهذه المناسبة.

الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي#الأردنpic.twitter.com/tL7OWygChr — RHC (@RHCJO) March 5, 2023

المصدر: عمون