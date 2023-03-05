رائحة "جحيم" تجبر طائرة تركية على العودة من الجو إلى مطار إسطنبول

في إطار التدبير الاحترازي بعد تحليقها نحو برشلونة الإسبانية، اضطرت طائرة الخطوط التركية للعودة إلى مطار إسطنبول بعد الرائحة الكريهة لفاكهة "دوريان" الاستوائية الموجودة في الطائرة.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة "الأناضول"، أطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيرا خلال تحليق الطائرة.

وعند ملاحظة طاقم الطائرة للرائحة المنتشرة، قرّر قبطان الطائرة العودة إلى مطار اسطنبول كإجراء احترازي أثناء تحليقها فوق الأجواء البلغارية.

بعد ذلك، أظهر فحص قسم الشحن بالطائرة أن سبب الرائحة الكريهة هو فاكهة "دوريان" التي تنبعث منها رائحة ثقيلة عندما تنضج.

يُشار إلى أن "دوريان" فاكهة استوائية من جنوب شرق آسيا يطلق على طعمها "الجنة" وعلى رائحتها "جحيم".

المصدر: الأناضول