طيار سعودي يوثق مشهدا محيرا فوق البحر المتوسط ويعلق: "الوضع مو طبيعي في شيء حاصل" (فيديو)

وثق الطيار السعودي الكاتبن فريد البشر مشهدا محيرا فوق البحر الأبيض المتوسط، بعد أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة في سوريا وتركيا.

وقال الطيار السعودي في الفيديو "الوضع مو طبيعي كأنها أنهار.. في شي حاصل الله يستر".

وحذر الطيار السعودي سكان الساحل قائلا: "إن ما يجري قد يكون تسونامي في مرحلة مخاض التشكل".

تغيرات غريبة يرصدها الطيار / فريد البشر فوق البحر المتوسط ، معلقًا :

الوضع مو طبيعي كأنها أنهار .. في شي حاصل

pic.twitter.com/BTkV2vFANH — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) February 24, 2023

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"