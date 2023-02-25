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طيار سعودي يوثق مشهدا محيرا فوق البحر المتوسط ويعلق: "الوضع مو طبيعي في شيء حاصل" (فيديو)

متفرقات

طيار سعودي يوثق مشهدا محيرا فوق البحر المتوسط ويعلق:
RT @Celebrty_0
البحر المتوسط
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وثق الطيار السعودي الكاتبن فريد البشر مشهدا محيرا فوق البحر الأبيض المتوسط، بعد أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة في سوريا وتركيا.

وقال الطيار السعودي في الفيديو "الوضع مو طبيعي كأنها أنهار.. في شي حاصل الله يستر".

وحذر الطيار السعودي سكان الساحل قائلا: "إن ما يجري قد يكون تسونامي في مرحلة مخاض التشكل".

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

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