مصر تعلن القبض على قتلة مواطن مصري في إيطاليا

أعلنت القنصلية العامة المصرية في ميلانو عن إلقاء القبض على الجناة الضالعين في قتل مواطن مصري في إيطاليا.

وكشفت نتائج التحقيقات أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية، وأنه جارٍ البحث عن مزيد من المشتبه في تورطهم في الجريمة.

هذا وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أن القطاع القنصلي في الوزارة يتابع نتائج التحقيقات الخاصة في هذه القضية.، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار جهود القطاع القنصلي في متابعة تطورات قضية المواطن المغدور محمد إبراهيم منصور.

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كما تستمر وزارة الخارجية في متابعة سير التحقيقات حفاظا على حقوق المواطن وضمانا لسرعة عودة رفاته.

يشار إلى أنه وفي وقت سابق، أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتابع على مدار الساعة مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو، المستجدات الخاصة بملابسات حادث العثور على جثة المواطن المصري محمد إبراهيم منصور محمد داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة فيدجيفنو بمقاطعة بافيا بإيطاليا.

وكشف أنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها القنصلية العامة فى ميلانو من الشرطة الإيطالية، فإن التحقيقات الأولية أثبتت أن الوفاة ناتجة عن إطلاق أعيرة نارية علي المواطن، أتبعها إشعال الجناة النيران في سيارته.

المصدر: القاهرة 24