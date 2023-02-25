اليابان تستعد لاستضافة بطولة دولية "صديقة للبيئة"

تستعد اليابان لاستضافة النسخة الأولى من بطولة العالم في جمع القمامة "SpoGomi"، في شهر نوفمبر القادم، حيث يتنافس 20 فريقا على اللقب من خلال جمع أكبر كمية من القمامة من شوارع طوكيو.

وبدأت جولات التصفيات في جميع أنحاء العالم، لاختيار فريق وطني يجوب شوارع العاصمة اليابانية بحثا عن القمامة.

ووفقا لقواعد البطولة، يتكون كل فريق من ثلاثة لاعبين ويتم منح الفرق المشاركة ساعة واحدة لجمع القمامة في منطقة معينة، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في فرزها بشكل صحيح في أكياس للنفايات القابلة للحرق، والعبوات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير، والعلب المعدنية والفئات الأخرى.

وسيشرف الحكام على سير اللعبة حيث يمنع الركض وجمع القمامة من الممتلكات الخاصة أو الطرق السريعة.

عند الانتهاء سيتم وزن كمية القمامة التي جمعها كل فريق، حيث سيحصل الفريق الذي جمع أكبر قدر من القمامة على الجوائز والميداليات، وفي حال التعادل سيتم أخذ الإحصائيات الإضافية في الاعتبار، بناء على نوع المهملات التي تم جمعها.

قال تاكاياسو أوداغاوا، المشرف على المسابقة التي تديرها مؤسسة نيبون: "إن فعاليات "SpoGomi" المحلية السابقة أقيمت على الشواطئ وضفاف الأنهار".

وتابع أوداغاوا قوله: "لم نتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن مكان إقامة النهائيات، لكننا نتوقع أن تكون في الشوارع في مكان ما في وسط المدينة".

وأضاف :"نعتقد أنه من المهم جمع القمامة في المدن نظرا لزيادة كمية النفايات في المحيطات حول العالم، لذلك من الأفضل أن نتمكن من جمع هذه القمامة قبل أن يسوء الأمر أكثر".

وستشهد البطولة مشاركة عدد من الدول مثل الولايات المتحدة وكندا، وجنوب إفريقيا، ومصر، الهند وماليزيا، إندونيسيا ودول أخرى.

يشار إلى إن كلمة "SpoGomi" هي اختصار لكلمتي "سبورت" أي الرياضة و"غومي" أي القمامة باللغة اليابانية، وهي مسابقة شائعة جرت في اليابان لأول مرة عام 2008 كمسابقة محلية لتشجيع الناس على تنظيف الأماكن العامة.

المصدر: SCMP