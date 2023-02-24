الأردن.. 20 حالة عقر من الكلاب يوميا

ارتفع عدد حالات العقر التي تسببها الكلاب الضالة في الأردن إلى 20 حالة يوميا في المتوسط منذ بداية العام، بعد 14 حالة العام الماضي.

ونقل موقع "خبرني" الأردني عن مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات، أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للعقر من كلاب منذ مطلع العام الحالي حتى الخميس الماضي بلغ 946، أي ما معدله 20 حالة تقريبا يوميا.

وأشار الحوارات إلى أن عدد الحالات التي تعرض فيها أشخاص للعقر في العام الماضي بلغ 5138 حالة، أي بمعدل يصل إلى 14 حالة يوميا.

المصدر: "خبرني"