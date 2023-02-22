الولايات المتحدة.. تمساح ضخم يقتل امرأة مسنة

قال مسؤولو وكالة الأسماك والحياة البرية في ولاية فلوريدا الأمريكية، إن تمساحا يبلغ طوله حوالي 3 أمتار ونصف هاجم امرأة مسنة وقتلها بينما كانت تأخذ كلبها في نزهة.

والمرأة التي تبلغ من العمر 85 عاما، كانت تنزه كلبها قرب إحدى البحيرات، وهاجمها التمساح عندما كانت تحاول إنقاذ كلبها من فكيه. وانتشل المسؤولون جثة الضحية في وقت لاحق، بينما كلبها يعالج من إصابات.

والمرأة هي ثالث ضحية يقتلها تمساح في فلوريدا منذ يوليو الماضي.

فقد قتلت امرأة مسنة أخرى بعد أن هاجمها تمساحان بالقرب من منزلها في بوكا رويال جولف آند كانتري كلوب في إنجل وود في يوليو 2022.

وفي مايو 2022، تم العثور على جثة شون توماس ماكجينيس البالغ من العمر 47 عاما، دون ثلاثة أطراف في بحيرة في فلوريدا.

المصدر: CNN + CBS