هل "المشاعر السلبية" معدية؟

يختبر غالبية الناس الإجهاد في مرحلة ما من حياتهم. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن تعريف الإجهاد بأنه أي نوع من التغيير يسبب ضغوطا جسدية أو عاطفية أو نفسية.

وهناك العديد من الأحداث أو التجارب التي يمكن أن تحفز فترات التوتر، من بدء عمل جديد إلى إنجاب طفل، ولكن هل من الممكن أن تتعرض للإجهاد من شخص آخر؟.

تصدرت ورقة بحثية نُشرت في مجلة Psychoneuroendocrinology عناوين الصحف بعد أن اقترح معدوها أن الإجهاد يمكن أن يكون معديا.

وكتب الباحثون أن مجرد رؤية شخص آخر في موقف عصيب يمكن أن يجعل أجسامنا تطلق الكورتيزول، وهو هرمون يشارك في الاستجابة للضغط.

واقترح الباحثون أن هذه الظاهرة، التي يطلق عليها اسم "الإجهاد التعاطفي"، تميل إلى أن تكون أكثر انتشارا عند رؤية شخص محبوب أو صديق مقرب في محنة، ولكنها يمكن أن تحدث أيضا عند رؤية شخص غريب يعاني.

وقالت تارا بيرو، أستاذة علم النفس وعلم الأعصاب في جامعة دالهوزي في كندا: "من الممكن بالتأكيد [اللاوعي] إدراك مشاعر شخص آخر، وخاصة المشاعر السلبية. كان من الممكن اختيار هذا في ماضينا التطوري لأنه سيوفر طريقة غير لفظية للتعبير عن الخطر والخوف".

ويمكن أن "تنتشر" العواطف من شخص إلى آخر عبر "الخلايا العصبية المرآتية"، وفقا لمراجعة عام 2013 في مجلة Current Biology. وهذه خلايا دماغية تنشط عند رؤية شخص ما يقوم بعمل معين - التثاؤب، على سبيل المثال - وتؤدي إلى استجابة تشجع على التبادل.

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وهذا يعني أنه إذا رأى شخص ما شخصا يبدو متعبا، فقد يبدأ في الشعور بالتعب، وإذا رأى شخصا يبدو متوترا، فقد يتبنى عن غير قصد حالته الذهنية المتوترة.

وقال جو هربرت، أستاذ علم الأعصاب في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة: "إذا أصيب شخص بالذعر، فهو في حالة إجهاد".

ويعتبر نقل المشاعر هذا فعلا لاواعيا، وفقا لبيرو، وليس تجربة إنسانية فقط.

وقالت بيرو: "يمكن للحيوانات الأخرى أن تدرك مشاعر أفراد من جنسها. على سبيل المثال، تظهر الفئران التي تلاحظ جرذا آخر يمر بتجربة مرهقة زيادات في مستويات هرمون التوتر حتى بدون خبرة مباشرة".

وفي حين أن الإجهاد هو شيء يحاول معظم الناس تجنبه، إلا أنه يلعب دورا مهما لدى كل من البشر والحيوانات.

ومع ذلك، كما قالت بيرو، ليست كل الضغوط متساوية، "الاستجابة للتوتر مفيدة للغاية. إنها تهيئ أجسادنا وأدمغتنا للتعامل مع الضغوطات في متناول اليد. إذا كان الأسد يركض نحوك، فأنت تريد أن تصنع استجابة قوية للضغط تحرر الجلوكوز من المخازن، وتزيد من معدل ضربات القلب، وتقلل من الوظائف غير الأساسية مثل الهضم".

ومع ذلك، قالت بيرو، في البشر المعاصرين، غالبا ما يتم تنشيط الاستجابة للتوتر من خلال الضغوط النفسية، ما يترك هرمونات التوتر لفترة طويلة جدا.

وقالت: "هناك الكثير من المتاعب اليومية التي ينظر إليها الناس على أنها مرهقة ويمكن أن تحدث الاستجابة للضغط في كثير من الأحيان، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالجسم والدماغ".

ووجدت دراسة أجريت عام 2014 في مجلة Interpersona أن الإجهاد يمكن، في بعض الظروف، أن يكون معديا، وخلصت إلى أن فردا واحدا متوترا لديه القدرة على "إصابة" مكتب بأكمله. لذا، هل من الممكن تجنب التقاط ضغوط شخص آخر؟. وفقا لبيرو، فإن الأمر كله يتعلق بكيفية تعامل شخص ما مع موقف معين وتقييمه.

وقالت: "تبدأ كل استجابة للتوتر بإدراك عامل الضغط". ووفقا لـ Healthline، يمكن أن تساعد الأنشطة مثل الحصول على الهواء النقي والقيام بتمارين التنفس والتمرين على التغلب على التأثر بإجهاد شخص آخر أو على الأقل تقليله.

المصدر: لايف ساينس