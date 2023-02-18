نمور آمور تهاجم الكلاب الأليفة شرق روسيا بعد انخفاض عدد الخنازير البرية

أمسكت دائرة الصيد التابعة لحكومة إقليم خاباروفسك، بالنمر الهارب الثاني من فصيلة نمور أمور Panthera tigris altaica، في قرية أرسينييفو بمقاطعة ناناى.

وأفاد محافظ خاباروفسك، ميخائيل ديغتياريف، عبر "تلغرام"، بأن فريق المتخصصين تمكن من الإمساك بالنمر، بعد ولوجه إلى حظيرة كلاب في قرية أرسينييفو بمقاطعة ناناى، في إقليم خاباروفسك، وسيتم إرساله إلى مركز لإعادة تأهيل الحيوانات البرية، ومن ثم إطلاقه في البراري، بعيدا عن التجمعات السكنية في غضون أيام.

وأضاف ديغتياريف، أن دائرة الصيد التابعة لحكومة إقليم خاباروفسك، مستمرة في علميات البحث عن النمور الهاربة، والإمساك بها.

إقرأ المزيد

يشار إلى أنه في الـ 12 من فبراير، هاجم نمر كوخا جبليا، ما أسفر عن إصابة شاب في الـ 19 من العمر بإصابات بليغة، وتم نقله إلى المشفى في حالة حرجة.

وبدأت النمور في دخول أراضي قرى إقليم خاباروفسك، ومهاجمة الكلاب، بحثا عن الطعام، ويعود ذلك إلى انخفاض الإمدادات الغذائية الطبيعية لتلك النمور، حيث انخفض عدد الخنازير البرية في المنطقة، بسبب قطع أشجار البلوط وحمى الخنازير الإفريقية.

المصدر: نوفوستي