تقرير عن صور مروعة تكشف عن جبال من الملابس الرخيصة الملقاة في كينيا!

في حين أن شراء الملابس كان يوما ما متعة عرضية، إلا أنه أصبح الآن هواية لكثير من الناس - مدفوعة إلى حد كبير بنمو الموضة السريعة.

والآن، كشفت صور مروعة من كينيا عن السعر الحقيقي لأزيائك السريعة.

وتوصل تحقيق إلى أن المملكة المتحدة تتخلص من 12 مليون قطعة من الملابس البلاستيكية غير المرغوب فيها في نيروبي كل عام، وهي شديدة الاتساخ أو تالفة بحيث لا يمكن إعادة استخدامها.

ونظر الباحثون في ما حدث للملابس المصدرة إلى كينيا - بما في ذلك العديد من الملابس التي جمعتها في الأصل جمعيات خيرية ذات أسماء كبيرة في المملكة المتحدة.

OUT NOW 📺 Our #Trashion investigation and documentary reveals how 300m items of junk plastic clothing are dumped on Kenya per year, with major health & environmental issues for vulnerable communities. Watch the trailer below, full report & video at: https://t.co/PS1mGM0XS3pic.twitter.com/IfSrdxeBBc — Changing Markets Foundation (@ChangingMarkets) February 16, 2023

ويقول المحققون إن تصدير الملابس غير المرغوب فيها إلى البلدان الفقيرة أصبح "صمام هروب" من "الإفراط المنهجي في الإنتاج" وتدفق النفايات الخفي.

وسجل التحقيق الذي أجرته منظمة Clean Up Kenya وWildlight لمؤسسة Changing Markets صورا مروعة لمكب نيران مترامي الأطراف يقع بالقرب من عدة مدارس ابتدائية، ويُظهر نفايات الملابس في بعض الأماكن مكدسة بارتفاع مبنى مكون من أربعة طوابق وتنتشر في نهر.

ونُشر تقرير عن التحقيق، Trashion، "التصدير الخفي لنفايات ملابس بلاستيكية إلى كينيا"، في اليوم السابق لبدء أسبوع الموضة في لندن.

وقدر التحقيق أنه من بين 36640890 قطعة من الملابس المستعملة التي يتم شحنها مباشرة من المملكة المتحدة إلى كينيا كل عام، ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة يحتوي على مواد بلاستيكية ومنخفضة الجودة بحيث يتم إلقاؤها أو حرقها على الفور لتسخين المياه، وللطهي، وحتى يزعم أنها وقود لمحطة توليد الكهرباء.

ويخلص Trashion إلى أن تجارة الملابس المستعملة هي ثغرة واضحة في اتفاقية قانونية لعام 2019 تمنع البلدان الأكثر ثراء من التخلص من النفايات البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير في البلدان الأقل ثراء. وأكثر من ثلثي المنسوجات (69%) مصنوعة الآن من البلاستيك، مثل النايلون والبوليستر، والذي يصعب إعادة تدويره.

وأفاد التجار الكينيون عن الملابس المتسخة بالقيء والبقع الثقيلة وشعر الحيوانات.

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ووجد المحققون أن شركات إعادة التدوير المدرجة كشراكة مع المتاجر الخيرية كانت تصدر ملابسها إلى كينيا.

ومن المحتمل أن يكون الحجم الحقيقي للمشكلة أكبر بكثير لأن التحقيق يركز فقط على الصادرات المباشرة إلى كينيا.

وتمر العديد من عناصر الملابس المستعملة التي تصدرها الدول الأوروبية عبر شبكة من الدول داخل أوروبا وخارجها تقوم بخلط وفرز الملابس، ما يجعل من المستحيل تتبعها.

وقالت شركة Changing Markets إنه ينبغي تحسين الشفافية للقضاء على "غسيل" نفايات الملابس.

وتظهر سجلات الجمارك أن أكبر المصدرين المباشرين للملابس المستعملة إلى كينيا في أوروبا في عام 2021: ألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة.

وقال بيترمان سيميدي موساسيا، مؤسس وراعي منظمة Clean Up Kenya: "ذهبنا إلى Ground Zero لعالم الموضة السريع لكشف الحقيقة القبيحة - وهي أن تجارة الملابس المستعملة من أوروبا، إلى حد كبير ومتزايد، ما هي إلا تجارة نفايات مخفية. ويُعرف هذا باسم الاستعمار الضائع ويفترض أنه غير قانوني. نسبة كبيرة من الملابس التي تبرع بها الأشخاص ذوو النوايا الحسنة للجمعيات الخيرية تنتهي بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن العمود الفقري لصناعة الأزياء السريعة هو البلاستيك، والملابس البلاستيكية هي في الأساس خردة. دول مثل كينيا هي صمام الهروب من الأزياء السريعة. ويشتري التجار الملابس المجمعة ويتخلصون بشكل مفهوم من النسبة المتزايدة التي يتبين أنها عديمة الفائدة. في الحقيقة، إدماننا للأزياء السريعة يربك البلدان الفقيرة مثل كينيا بتلويثه التربة والهواء والماء".

وقال جورج هاردينغ رولز، مدير الحملة في مؤسسة Changing Markets: "ما لم تتغير صناعة الأزياء بشكل جذري، فإن ما رأيناه في كينيا وحول العالم سيكون مجرد بداية. الحل ليس إغلاق تجارة الملابس المستعملة، ولكن إصلاحها. لا يمكننا إعادة التدوير للخروج من هذه المشكلة. بدلا من ذلك، تحتاج صناعة المتعة هذه إلى حدود وقواعد. وعلى هذا النحو، نرحب بالرؤية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي. يجب أن يكون هذا شاملا ويتضمن أهدافا صارمة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى ضرائب البلاستيك لتحويل الموضة نحو أقمشة عالية الجودة ومستدامة. لا يمكن السماح لشركات إعادة التدوير بالاختباء وراء وعودها الفارغة ويجب منعها من تصدير الملابس غير المرغوب فيها".

المصدر: ديلي ميل