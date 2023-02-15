قرب شواطئ ‎ينبع السعودية.. أسماك القرش تستعرض حركاتها البهلوانية (فيديو)

انتشر فيديو تظهر فيه أسماك قرش قيل إنها بالقرب من شواطئ مدينة ينبع السعودية على البحر الأحمر، وذلك في مشهد نادر لأسماك القرش في المنطقة.

وقام شبان وهم على متن قارب صيد بتوثيق المشهد والحركات البهلوانية المعروفة لأسماك القرش وسط المياه، وكان الشبان يرددون: "يا ساتر".

كما أبدوا انبهارهم من المشهد، الذي نشروه على "توتير"، فيما ذكر ناشر الفيديو، أن أسماك القرش هذه من نوعية الذيبة وهي أخطر الأنواع.

وأوضح أن إحدى الأسماك كانت تمسك بخيط أنزله أحد الأفراد في البحر وظلت تلعب به في المياه.

في حين ذكر أحد المعلقين أن ما يظهر في الفيديو هي دلافين ولست أسماك قرش، وعلّق آخر في فيديوهات مشابهة بأن انتشار الدلافين ليس بالأمر الجديد في تلك المنطقة.

المصدر: RT