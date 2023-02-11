انحنى ولم ينهار.. أغرب مشهد رصدته الكاميرات بعد زلزال تركيا المدمر (فيديو)

رصدت طائرة بدون طيار انحناء أحد المباني السكنية بطريقة غريبة على خط الصدع بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وتم تصوير المقطع في مدينة قهرمان مرعش التركية، حيث يقع المبنى على خط الصدع وظهر منحنيا على جانبه تماما بكامل هيئته، دون أن يتعرض للانهيار أو حتى لأي تشققات.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت، ارتفاع وفيات الزلزال في بلاده إلى 21.9 ألف وفاة وإنقاذ أكثر من 80 ألف مصاب.

وتسبب الزلزال الذي ضـرب تركيا وسوريا بعد مرور 5 أيام من وقوعه بحيـاة أكثر من 25 ألف شخص، بينما تسبب في تشريـد 5.3 مليون شخص في سوريا.

وتشير الأرقام الرسمية الأخيرة إلى أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة أسفر حتى الآن عن سقوط 25453 قتيـل، منهم 21900 في تركيا و3553 في سوريا.

المصدر: وسائل إعلام