إعلامي سعودي يثير جدلا واسعا حول "سر البناء الذي لم يتأثر" بزلزال تركيا

أثار إعلامي سعودي جدلا واسعا بنشره صورة يظهر فيها بناء بدا أنه لم يتأثر بالزلزال في منطقة كهرمان مرعش التركية، التي تعرضت لدمار كبير جراء الزلزال.

الإعلامي إياد الحمود قال عبر حسابه في "تويتر" إن البناء هو "مبنى المهندسين المدنيين"، وأشار إلى أنه "من بين المباني القليلة التي صمدت في الزلزال" في مدينة كهرمان مرعش التركية.

من بين المباني القليلة التي صمدت في الزلزال هو "مبنى المهندسين المدنيين" في مدينة قهرمان مرعش التركية، قام المهندسون ببنائه وفق أعلى المعايير الهندسية ومن بينها معايير مقاومة الزلازل، فبقي مكانه وكأن شيئاً لم يحدث، حتى الزجاج لم ينكسر. pic.twitter.com/dCK1t3l8w4 — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 11, 2023

وقال الحمود إن السر وراء ذلك يعود إلى أن المهندسين قاموا بإشادة المبنى "وفق أعلى المعايير الهندسية ومن بينها معايير مقاومة الزلازل"، ولذلك فقد "بقي مكانه وكأن شيئاً لم يحدث، حتى الزجاج لم ينكسر"، حسب الحمود.

وقد انتشرت الصورة التي نشرها الحمود مع التعليق الذي أرفقه معها، ومعظم الذين أعادوا النشر أشاروا إلى أن التزام المعايير الهندسية كان يمكن أن يجنب المنطقة كثيرا من المآسي التي نجمت عن الزلزال.

إلا أن البعض وصفوا تلك المعلومات بأنها غير دقيقة، وبأن الصورة المنشورة تحوي أيضا مباني أخرى غير ذاك البناء لم تتعرض للأذى مثله.

كما سجل مختصون رأيا علميا بهذا الخصوص:

هناك عوامل كثيرة تدخل في الموضوع، منها توافق تردد موجات الزلازل مع التردد الطبيعي للمبنى فيحدث ما يعرف بظاهرة الرنين فتتعاظم شدة الاهتزاز بشكل كبير لا يتحملهاالمبنى، لذا ممكن مباني ذات طول معين تتأثر

بينما مباني أطول أو أقصر لا تتأثر. — د. ريم محمد الطويرقي (@ReemAltuwirqi) February 11, 2023

المصدر: "تويتر" + RT