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إعلامي سعودي يثير جدلا واسعا حول "سر البناء الذي لم يتأثر" بزلزال تركيا

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إعلامي سعودي يثير جدلا واسعا حول
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أثار إعلامي سعودي جدلا واسعا بنشره صورة يظهر فيها بناء بدا أنه لم يتأثر بالزلزال في منطقة كهرمان مرعش التركية، التي تعرضت لدمار كبير جراء الزلزال.

الإعلامي إياد الحمود قال عبر حسابه في "تويتر" إن البناء هو "مبنى المهندسين المدنيين"، وأشار إلى أنه "من بين المباني القليلة التي صمدت في الزلزال" في مدينة كهرمان مرعش التركية.

وقال الحمود إن السر وراء ذلك يعود إلى أن المهندسين قاموا بإشادة المبنى "وفق أعلى المعايير الهندسية ومن بينها معايير مقاومة الزلازل"، ولذلك فقد "بقي مكانه وكأن شيئاً لم يحدث، حتى الزجاج لم ينكسر"، حسب الحمود.

وقد انتشرت الصورة التي نشرها الحمود مع التعليق الذي أرفقه معها، ومعظم الذين أعادوا النشر أشاروا إلى أن التزام المعايير الهندسية كان يمكن أن يجنب المنطقة كثيرا من المآسي التي نجمت عن الزلزال.

إلا أن البعض وصفوا تلك المعلومات بأنها غير دقيقة، وبأن الصورة المنشورة تحوي أيضا مباني أخرى غير ذاك البناء لم تتعرض للأذى مثله.

إعلامي سعودي يثير جدلا واسعا حول

كما سجل مختصون رأيا علميا بهذا الخصوص:

المصدر: "تويتر" + RT

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