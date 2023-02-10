استدرجني لشقة صديقه.. جيهان جعفر تكشف تفاصيل اعتداء الداعية عبد الله رشدي عليها

روت العراقية جيهان جعفر، تفاصيل أزمتها الأخيرة مع الداعية عبد الله رشدي.

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وقالت إنها تعرفت عليه في شهر أبريل 2022 وتطورت العلاقة إلى مشروع زواج.

وأضافت أنه استدرجها للنزول إلى مصر ومقابلته في مكان أعده سابقا بواسطة أحد أصدقائه واعتدي عليها في محاولة فاشلة لهتك عرضها لكن ذلك لم يتم، حسبما جاء على لسانها.

وصرحت جيهان جعفر في تصريحات تليفزيونية، بأن الشيخ عبد الله رشدي نصب عليها، وطلب منها إلغاء حجز الشقة التي قامت باستئجارها، والمفترض أنه حجز لها في فندق ولكنه خالف الاتفاق واصطحبها إلى شقة صديقه.

وتابعت قائلة: "عبد الله رشدي أقنعني أن مقابلتي تعد خلوة وأنها حرام شرعا، واتفقنا على إبرام عقد عشان بس لو تواجدنا مع بعض أو سلمنا على بعض أو اتكلمنا في حاجة خصوصية يبقى حلال، بس شرطت إنه ما يتعرضليش ولا يلمسني، وعاهدني إنه مش هيلمسني، لكنه خالف الاتفاق".

المصدر: "مصر تايمز"