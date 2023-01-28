السعودية.. نهر صحراوي يزين القصيم (صور)
AFP
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استعاد وادي الرمة الشهير بالقصيم جماله الطبيعي عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام القليلة الماضية في مناطق متفرقة بالسعودية.
وتحول وادي الرمة لما يشبه نهرا صحراوي بديع المنظر يزين المنطقة، مما شجع الأهالي على الخروج للطبيعة والاستمتاع بالأجواء الفريدة.
وقالت صحيفة "سبق" إن وادي الرمة يوصف بأكبر الأودية الشهيرة في الجزيرة العربية على مر التاريخ، بالإضافة لأهمية موقعه الذي يقطع وسط الجزيرة العربية عرضا.
ويمتد الوادي من الشمال الشرقي للسعودية حتى حدود المملكة مع العراق.
عدسة "#سبق" في #وادي_الرمة .."نهر" صحراوي يزّين #القصيم.— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) January 27, 2023
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المصدر: "سبق"