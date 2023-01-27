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بالفيديو.. "التنين العملاق" يثير صدمة بايدن

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سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ردة فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما اقترب منه "تنين عملاق"، وذلك خلال الاحتفال برأس السنة القمرية الصينية في البيت الأبيض.

وظهر بايدن في الفيديو في حالة من الصدمة وذلك بعد أن اقترب "التنين" منه. وقد شبهت إحدى المغردات تصرفات بايدن بالأطفال، وقالت: "يا له من طفل! الرؤساء الحقيقيون لا يتصرفون بهذه الغرابة!".

وقال آخر: "إنها دورة الحياة. نأتي إلى العالم نرتدي حفاضات ونعتمد على الآخرين في كل شيء، وننتهي بفعل الشيء نفسه. هو (بايدن) حاليا في هذه المرحلة الأخيرة".

وقال آخر إن المكان الذي ينتمي إليه كبار السن هو دار الرعاية.

وقام مغرد على "تويتر" بنشر فيديو ساخر من بايدن، مذكرا بحادث مثال حصل مع "أرنب" عيد الفصح في أبريل 2022.

وقال آخر: "جو بايدن إما خائف جدا أو مستمتع جدا بالتنين العملاق في احتفال رأس السنة القمرية".

أما اللجنة الوطنية للأبحاث التابعة للحزب الجمهوري، فنشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وكتبت ساخرة: "بايدن يتفاجأ للغاية".

المصدر: RT

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