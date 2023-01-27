بالفيديو.. "التنين العملاق" يثير صدمة بايدن

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ردة فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما اقترب منه "تنين عملاق"، وذلك خلال الاحتفال برأس السنة القمرية الصينية في البيت الأبيض.

وظهر بايدن في الفيديو في حالة من الصدمة وذلك بعد أن اقترب "التنين" منه. وقد شبهت إحدى المغردات تصرفات بايدن بالأطفال، وقالت: "يا له من طفل! الرؤساء الحقيقيون لا يتصرفون بهذه الغرابة!".

وقال آخر: "إنها دورة الحياة. نأتي إلى العالم نرتدي حفاضات ونعتمد على الآخرين في كل شيء، وننتهي بفعل الشيء نفسه. هو (بايدن) حاليا في هذه المرحلة الأخيرة".

It's the cycle of life. We come into the world shitting in a diaper, frail, reliant on others for everything, and we end doing the same. He is at that tail end period. — CutTurd (aka Brian is Back) (@NorCalPeakHiker) January 27, 2023

وقال آخر إن المكان الذي ينتمي إليه كبار السن هو دار الرعاية.

The elderly in the nursing home — ElephantIntheRoom (@HarryGZ00) January 27, 2023

وقام مغرد على "تويتر" بنشر فيديو ساخر من بايدن، مذكرا بحادث مثال حصل مع "أرنب" عيد الفصح في أبريل 2022.

وقال آخر: "جو بايدن إما خائف جدا أو مستمتع جدا بالتنين العملاق في احتفال رأس السنة القمرية".

Joe Biden is either very frightened or very amused by the giant dragon at his Lunar New Year event pic.twitter.com/iFcW3cXije — Jake Schneider (@jacobkschneider) January 26, 2023

أما اللجنة الوطنية للأبحاث التابعة للحزب الجمهوري، فنشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وكتبت ساخرة: "بايدن يتفاجأ للغاية".

Biden gets very surprised pic.twitter.com/oua7lwojJp — RNC Research (@RNCResearch) January 26, 2023

المصدر: RT