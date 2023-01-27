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الرئيس الأمريكي مازحا: "قالوا إن بايدن كان غبيا حقا ولم يكن يعلم بذلك"! (فيديو)

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الرئيس الأمريكي مازحا:
AP
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سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أخطائه المتكررة وزلات لسانه، وأثناء قيامه بذلك أخطأ ثلاث مرات باسم عضو الكونغرس من فرجينيا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن بايدن ارتكب هذا الخطأ خلال خطابه في سبرينغفيلد، مبينة أنه بعد أن اعتلى المنصة، طلب من الحاضرين الجلوس، وعندها سخر من نفسه لأنه قام مرة في إحدى فعاليات حملته الانتخابية بدعوة الضيوف لشغل مقاعد لم تكن موجودة.

وقال مازحا: "قالوا إن بايدن كان غبيا حقا ولم يكن يعلم بذلك".

وما كاد ينتهي من السخرية من زلاته، حتى قام بتغيير اسم عضو مجلس النواب من الدائرة الانتخابية المحلية من دون باير إلى دوغ باير.

وسأل بايدن أين "دوغ"، شكرا "دوغ" لتسهيل تنظيم زيارتي، مضيفا: "هناك شيء واحد مشترك بيني ودوغ: لقد تزوجنا كلانا ممن يشغلون مناصب أعلى في المجتمع".

وكاد يقع في الخطأ مرة رابعة، لكنه استدرك وقام بتصحيح اسم الرجل.

وبايدن (80 عاما) هو أكبر رئيس أمريكي على الإطلاق، وكثيرا ما شكلت قواه العقلية موضع نقاش بينما يستعد لإطلاق حملة إعادة انتخابه لعام 2024.

المصدر: "نيويورك بوست"

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