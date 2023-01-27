الرئيس الأمريكي مازحا: "قالوا إن بايدن كان غبيا حقا ولم يكن يعلم بذلك"! (فيديو)

سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أخطائه المتكررة وزلات لسانه، وأثناء قيامه بذلك أخطأ ثلاث مرات باسم عضو الكونغرس من فرجينيا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن بايدن ارتكب هذا الخطأ خلال خطابه في سبرينغفيلد، مبينة أنه بعد أن اعتلى المنصة، طلب من الحاضرين الجلوس، وعندها سخر من نفسه لأنه قام مرة في إحدى فعاليات حملته الانتخابية بدعوة الضيوف لشغل مقاعد لم تكن موجودة.

وقال مازحا: "قالوا إن بايدن كان غبيا حقا ولم يكن يعلم بذلك".

Joe Biden makes a joke about people thinking he's stupid right before looking for Congressman "Doug" (Rep. Don Beyer). pic.twitter.com/T6Uw18J73S — Townhall.com (@townhallcom) January 26, 2023

وما كاد ينتهي من السخرية من زلاته، حتى قام بتغيير اسم عضو مجلس النواب من الدائرة الانتخابية المحلية من دون باير إلى دوغ باير.

وسأل بايدن أين "دوغ"، شكرا "دوغ" لتسهيل تنظيم زيارتي، مضيفا: "هناك شيء واحد مشترك بيني ودوغ: لقد تزوجنا كلانا ممن يشغلون مناصب أعلى في المجتمع".

وكاد يقع في الخطأ مرة رابعة، لكنه استدرك وقام بتصحيح اسم الرجل.

Joe Biden addressed a congressman named "Doug" in the crowd five times today at his speech in Virginia.



But the end, you learn he was actually referring to Democrat Congressman Don Beyer, who represents the area. pic.twitter.com/6N9QdXo2aD — Jake Schneider (@jacobkschneider) January 27, 2023

وبايدن (80 عاما) هو أكبر رئيس أمريكي على الإطلاق، وكثيرا ما شكلت قواه العقلية موضع نقاش بينما يستعد لإطلاق حملة إعادة انتخابه لعام 2024.

المصدر: "نيويورك بوست"