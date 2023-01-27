ولادة طفل على متن طائرة لطيران الإمارات أقلعت من طوكيو

هبطت طائرة لطيران الإمارات، بعدما أقلعت من طوكيو ناريتا، بمطار دبي الدولي في 19 يناير مع مسافر إضافي على متنها، بعدما أنجبت إحدى المسافرات في الأجواء.

وأكدت شركة الطيران لـCNN أن الوافدين الجدد وصلوا على متن الرحلة EK 319 التي استغرقت 12 ساعة خلال الليل، بعدما هبطت الطائرة في الموعد المحدد، رغم حالة الطوارئ الطبية.

تلقت المسافرة والطفل الرعاية اللازمة من قبل طاقم طيران الإمارات، الذين يخضعون جميعا لتدريبات على الاستجابة الطبية حتى يتمكنوا من التعامل مع حالات مثل ولادة الأطفال أو النوبات القلبية.

وقالت طيران الإمارات إن الوالدة والرضيع "في حالة مستقرة، ولدى وصولهما إلى دبي، استقبلهما الطاقم الطبي المحلي. صحة وسلامة طاقمنا وركابنا لها أهمية قصوى لدينا".

وتتبع طيران الإمارات عندما يتعلق الأمر بالمسافرات الحوامل، سياسة مماثلة لتلك المتبعة من قبل العديد من شركات الطيران التجارية الأخرى: يمكن للمسافرات السفر حتى الشهر السابع من الحمل ما لم يكن لديهن أي مضاعفات أو مخاوف طبية.

يتعين على المسافرات اللواتي بلغن 29 أسبوعا أو أكثر من حملهن إحضار شهادة طبية، أو تقرير موقع من طبيب أو قابلة، ولا يسمح لأي شخص بالسفر بعد الأسبوع الـ32 من الحمل المتعدد أو الأسبوع الـ36 من الحمل الواحد.

المصدر: CNN