مدون سفر شهير يكشف المستور: لا تخافوا مني.. حبيبتي طفلة! (صور+ فيديو)

رد مدون سفر بريطاني شهير على ادعاءات بأنه "مخيف" بسبب مواعدته امرأة تبلغ من العمر 23 عاما، لكنها تبدو كفتاة في الـ8.

وبدأ دان سويغارت، 26 عاما، مؤخرا في مواعدة نجمة الواقع شونا راي، التي توقف نموها بسبب العلاج الذي تلقته عندما كانت طفلة من سرطان الدماغ.

وراي، التي تزن 50 رطلا ويبلغ طولها 3 أقدام و10 بوصات، هي موضوع مسلسل TLC الواقعي "I Am Shauna Rae".

وقد شارك سويغارت مؤخرا عدة لقطات مع راي على "انستغرام"، قبل نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يدافع بشدة عن علاقتهما.

وكشف سويغارت في مقطعه أنه أرسل لراي الزهور بعد مشاهدة الموسم الأول من البرنامج. وسرعان ما التقيا بشكل مباشر وذهبا في عدة مواعيد.

وأوضح: "من المهم جدا أن نتذكر أن شونا هي امرأة لا تصدق تبلغ من العمر 23 عامًا ولديها إعاقة. لذا، أثناء قيامك ببناء علاقة معها، من المهم أن تعترف بإعاقتها وأن تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك وأن تبنيها مع من هي كفرد".

وتابع: "بمجرد أن تقول إنها لا تستطيع أن تمتلك شخصية حقيقية، أنت تجردها من إنسانيتها. هي إنسان. إنها تستحق أن تكون لها علاقات مع من تريد".

ويظهر سويغارت، الذي ينحدر من المملكة المتحدة، في الموسم الثاني من "I Am Shauna Rae"، بصفته حبيب راي. لكنه لم يسلم من انتقادات المشاهدين.

وفي العام الماضي، تحدثت راي مع "The Post" عن برنامجها الواقعي وكيف يتم التقليل من شأنها باستمرار لأنها تبدو كفتاة صغيرة. وفالت: "إذا نظرت إلي ترى طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.. لكنني أعتقد أنه إذا كنت تأخذ الوقت الكافي للنظر في التفاصيل في وجهي، وفي يدي، والنضج في جسدي، أعتقد أنه إذا كنت تأخذ الوقت الكافي للتحدث معي فعليا، فأنت تدرك حقا أنني 23 عاما".

المصدر: "nypost"