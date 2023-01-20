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شاهد أكبر ضفدع في العالم (فيديو)

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شاهد أكبر ضفدع في العالم (فيديو)
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عثر في شمال ولاية كوينزلاند الأسترالية، على ضفدع عملاق يزن 2.7 كيلوغرام.

يذكر أن صاحب الرقم القياسي السابق في كتاب غينيس للأرقام القياسية عثر عليه عام 1991. وكان وزنه 2.65 كلغ.

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وأفادت بذلك قناة ABC التلفزيونية المحلية بأن موظفي وزارة البيئة بالولاية كانوا ينظفون دروبا في حديقة كونواي الوطنية عندما رأوا حيوانا برمائيا ضخما.

وصرحت حارسة الحديقة، كايلي جراي، للقناة: "كان هناك ثعبان يزحف أمامنا على الطريق .. لذا توقفنا لنمكّنه من المرور ونزلنا من السيارة، وبجوارنا كان ضفدع القصب الضخم هذا".

وقالت جراي "ضفدع  القصب بهذا الحجم يأكل أي شيء يمكن وضعه في فمه بما في ذلك الحشرات والزواحف والثدييات الصغيرة".

وأضافت أن الضفدع يشبه "كرة القدم بأرجل". وبلغ طول البرمائية التي تزن 2.7 كيلوغرام 25 سنتيمترا. وأطلق موظفو الوزارة على الضفدع الضخم Toadzilla.

شاهد أكبر ضفدع في العالم (فيديو)
شاهد أكبر ضفدع في العالم (فيديو)
شاهد أكبر ضفدع في العالم (فيديو)

المصدر: نوفوستي

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