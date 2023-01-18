ما سبب عدوانية الكلاب؟

أجرى العلماء البرازيليون دراسة مثيرة للعلاقة بين سلوك الكلاب والعوامل البيئية والاجتماعية والفسيولوجية.

اتضح أن الأمور الكثيرة تؤثر على عدوانية الكلاب، بدءا من تاريخ حياة الحيوان وانتهاء إلى جنس وعمر صاحب الكلب

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كما اتضح أن الكلاب التي تجال كل يوم مع صاحبها هي أقل عدوانية. والكلاب التي تعيش مع صاحباتها تنبح بدرجة أقل على الغرباء. وتميل الحيوانات الأليفة الأكبر حجما إلى أن تكون أكثر طاعة من الحيوانات الصغيرة. قد تتصرف كلاب البلدوغ وشيه تزو وغيرها من الكلاب القصيرة الوجه بشكل أسوأ من الكلاب المتوسطة إلى الطويلة الوجه.

في أغلب الأحيان، فإن جنس صاحب الكلب يحدد تصرفه. أما الكلاب التي تعيش مع النساء فهي أقل عدوانية بنسبة 73٪ تجاه الغرباء. ومن المثير للانتباه أن الكلاب البدينة نادرا ما تُظهر عدوانية تجاه أصحابها، فقد وجد العلماء أن احتمالية نباحها أو مهاجمتها تقل بنسبة 3٪ لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

المصدر: تاس