المزاج السيء يمكن أن يجعلك أفضل في العمل

اقترح بحث جديد أنه عندما يكون الناس في حالة مزاجية سيئة، قد يكونون أسرع في اكتشاف التناقضات في الأشياء التي يقرؤونها، وأكثر تركيزا وقدرة على التحليل.

وإذا كنت تتعامل مع عمل يتطلب اكتشاف التناقضات، فقد يكون من الأفضل الانتظار حتى تكون في مزاج سيء.

ووفقا لبحث جامعة أريزونا، تتغير قدرة الأشخاص على التركيز على التفاصيل، مثل التدقيق اللغوي، اعتمادا على ما يشعرون به.

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ووجد الفريق، بقيادة فيكي لاي، الأستاذة المساعدة في علم النفس والعلوم المعرفية، أن الناس كانوا أكثر قدرة على التحليل عند الغضب. وإذا كانوا يقومون بمهمة، مثل التدقيق اللغوي أو كتابة الإعلانات، فيمكنهم حل المشكلات بشكل أسرع.

ويبدو أن الحالة المزاجية واللغة تدعمهما شبكات الدماغ المختلفة. وقالت البروفيسورة لاي: "لدينا دماغ واحد، ويتم معالجة الاثنين في نفس الدماغ، لذلك هناك الكثير من التفاعل يحدث. نظهر أنه عندما يكون الناس في مزاج سلبي، فإنهم يكونون أكثر حرصا وتحليلا. إنهم يفحصون ما هو مذكور بالفعل في النص، ولا يتراجعون فقط عن معرفتهم الافتراضية بالعالم".

وتلاعبت لاي وزملاؤها بالحالة المزاجية للمشاركين في الدراسة من خلال عرض مقاطع من الفيلم الحزين "Sophie’s Choice" أو المسلسل التلفزيوني المضحك Friends.

ثم تم استخدام استبيان بالكمبيوتر لتقييم الحالة المزاجية للمشاركين قبل مشاهدة المقاطع وبعدها. ووجد الباحثون أنه في حين أن المقاطع المضحكة لم تؤثر على الحالة المزاجية للمشاركين، نجحت المقاطع الحزينة في وضع المشاركين في حالة مزاجية أكثر سلبية.

ثم استمع المشاركون إلى سلسلة من التسجيلات الصوتية المحايدة عاطفيا لقصص من أربع جمل تحتوي كل منها على "جملة انتقادية" إما تدعم أو تنتهك المعرفة الافتراضية أو المألوفة للكلمة.

وتم عرض هذه الجملة في كل مرة على شاشة الكمبيوتر، بينما تم مراقبة موجات دماغ المشاركين بواسطة EEG، وهو اختبار يقيس موجات الدماغ.

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وقدم الباحثون أيضا نسخا من القصص التي تم فيها تبادل الجمل النقدية بحيث لا تتناسب مع السياق. ثم نظروا في كيفية تفاعل الدماغ مع التناقضات، اعتمادا على الحالة المزاجية.

ووجدوا عندما كان المشاركون في حالة مزاجية سلبية، بناء على ردودهم على الاستطلاع، أظهروا نوعا من نشاط الدماغ يرتبط ارتباطا وثيقا بإعادة التحليل.

وقالت لاي: "نظهر أن الحالة المزاجية مهمة، وربما عندما نقوم ببعض المهام، يجب أن ننتبه إلى مزاجنا. إذا كنا في حالة مزاجية سيئة، فربما يتعين علينا القيام بأشياء أكثر تفصيلا، مثل التدقيق اللغوي".

أجريت الدراسة في هولندا، وكان المشاركون من المتحدثين الأصليين للغة الهولندية، وأجريت الدراسة باللغة الهولندية. لكن لاي تعتقد أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تترجم عبر اللغات والثقافات الأخرى المختلفة.

المصدر: مترو