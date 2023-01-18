المماطلة قد تكون علامة على مشاكل صحية خطيرة!

يتمتع طلاب الجامعات بالكثير من الحرية ولكن ليس لديهم الكثير من التنظيم. ويمكن أن يكون هذا ضارا للمماطلين المعتادين.

فقد أظهرت الدراسات أن ما لا يقل عن نصف طلاب الجامعات يماطلون إلى مستوى يحتمل أن يكون ضارا بتحصيلهم.

لكن قد لا تكون هذه هي النتيجة السلبية الوحيدة لتأجيل الأمور إلى وقت لاحق. ووجدت الدراسات صلة بين المماطلة وضعف الصحة. ويرتبط بمستويات أعلى من التوتر وأنماط الحياة غير الصحية والتأخر في رؤية الطبيب بشأن المشاكل الصحية.

ومع ذلك، فإن هذه الدراسات - بحكم طبيعة تصميمها - لا يمكنها أن تخبرنا عن اتجاه العلاقة. هل يؤدي التسويف إلى ضعف الصحة الجسدية والعقلية لأن الناس، على سبيل المثال، يؤجلون بدء نظام تمارين رياضية جديد أو زيارة طبيب بشأن مشكلة صحية، أم العكس؟ هل الصحة الجسدية السيئة، على سبيل المثال، تؤدي بالناس إلى المماطلة لأنهم لا يملكون الطاقة للقيام بهذه المهمة الآن؟

لمحاولة حل هذا اللغز، أجرى الباحثون دراسة طولية - أي دراسة تابعت الأشخاص لفترة من الوقت، وأخذت قياسات في نقاط مختلفة من الدراسة. وقاموا بتوظيف 3525 طالبا من ثماني جامعات في ستوكهولم وحولها وطلب منهم إكمال الاستبيانات كل ثلاثة أشهر لمدة عام واحد.

وهدفت الدراسة، المنشورة في JAMA Network Open، إلى التحقق مما إذا كان الطلاب الذين يماطلون أكثر عرضة للإصابة بضعف الصحة العقلية والبدنية. ومن بين 3525 طالبا، أجاب 2587 طالبا على استبيان المتابعة بعد تسعة أشهر، حيث تم قياس العديد من النتائج الصحية.

ولفهم كيفية ارتباط المماطلة بالنتائج الصحية اللاحقة، تمت مقارنة الطلاب الذين لديهم ميل أكبر للمماطلة (كما تم تسجيلهم على مقياس المماطلة) في بداية الدراسة مع الطلاب ذوي الاتجاه الأقل مماطلة.

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وأظهرت النتائج أن المستويات الأعلى من المماطلة ارتبطت بها أعراض أعلى إلى حد ما للاكتئاب والقلق والتوتر بعد تسعة أشهر.

وكان الطلاب الذين لديهم مستويات أعلى من المماطلة أكثر عرضة للإبلاغ عن ألم معطل في الكتفين أو الذراعين (أو كليهما)، ونوعية نوم أسوأ، والمزيد من الشعور بالوحدة، والمزيد من الصعوبات المالية.

وظلت هذه الارتباطات حتى عندما أخذ في الاعتبار العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الارتباط، مثل العمر والجنس ومستوى تعليم الوالدين والتشخيصات الجسدية والنفسية السابقة.

وعلى الرغم من عدم وجود نتيجة صحية محددة مرتبطة بقوة بالمماطلة، إلا أن النتائج تشير إلى أن المماطلة قد تكون ذات أهمية لمجموعة واسعة من النتائج الصحية، بما في ذلك مشاكل الصحة العقلية، والألم المعوق، ونمط الحياة غير الصحي.

وكما ذكر سابقا، في الدراسات السابقة، تم تقييم المشاركين في وقت واحد فقط، ما يجعل من الصعب معرفة أي من الشروط يأتي أولا: المماطلة أو اعتلال الصحة. ومن خلال جعل الطلاب يجيبون على الاستبيانات في عدة نقاط زمنية، يمكن التأكد من وجود مستويات عالية من المماطلة قبل قياس صحتهم.

ولكن لا يزال من الممكن أن تفسر العوامل الأخرى التي لم يتم أخذها في الحسبان في تحليل الارتباط بين المماطلة والنتائج الصحية السيئة اللاحقة.

وأظهرت التجارب السريرية (المعيار الذهبي للبحوث الطبية) أن العلاج السلوكي المعرفي فعال في الحد من المماطلة.

ويساعد العلاج الشخص على التغلب على المماطلة عن طريق تقسيم الأهداف الطويلة المدى إلى أهداف قصيرة المدى، وإدارة عوامل التشتيت (مثل إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة)، والتركيز على مهمة على الرغم من الشعور بالعواطف السلبية.

ويتطلب هذا بعض الجهد، لذا فهو ليس شيئا يمكن لأي شخص القيام به أثناء محاولته الوفاء بموعد نهائي محدد. ولكن حتى التغييرات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير. ويمكنك أن تجرب ذلك بنفسك. لماذا لا تبدأ اليوم بترك هاتفك المحمول في غرفة أخرى عندما تحتاج إلى التركيز على مهمة ما؟.

التقرير من إعداد إيفا سكيلجيت، أستاذة مشاركة، علم الأوبئة، معهد كارولينسكا؛ وألكسندر روزينتال، باحث مساعد، معهد كارولينسكا، وفريد جوهانسون، مرشح دكتوراه، الصحة العقلية في جامعة صوفياهميت.

المصدر: ساينس ألرت