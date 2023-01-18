طفل يتجول بمسدس محشو بالرصاص في الولايات المتحدة (فيديو)

وثقت كاميرات مراقبة، فيديو ظهر فيه طفل وهو يحمل مسدسا محشوا بالرصاص ويتجول في ممر خارج باب شقته المغلق في أحد المباني في ولاية إنديانا الأمريكية.

وحسب المعلومات، فإن الجيران اتصلوا بالشرطة التي وصلت إلى الموقع وقام عناصرها بتفتيش الشقة التي كان يعيش الطفل بها مع والده، ليعثروا في النهاية على المسدس من نوع "سميث آند ويسون، عيار 9" ملم في درج مكتب.

وقد تم إلقاء القبض على الأب، ويواجه تهمة إهمال طفل، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الخميس.

وقال شين أوزبورن، والد الطفل إنه كان مريضا طوال اليوم ولم يكن يعلم أن ابنه غادر الشقة"، مؤكدا أن المسدس لم يكن ملكه، وأن أحد أقاربه تركها في منزله.

وأشار إلى أنه "لم يكن يعلم أن السلاح كان في الشقة في ذلك الوقت، ولا أن ابنه يعرف مكانه.. كنت أعتقد أنه داخل الشقة، يلعب ويشاهد التلفاز. لكن يبدو أنني كنت نائما فلم ألحظ مغادرته".

المصدر: CNN