جدل على "تويتر" حول دخول الحلبوسي إلى الكويت بمرافقة دوريات أمنية عراقية.. والسلطات الكويتية توضح

نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة الأنباء المتداولة عن دخول رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي إلى الكويت بمرافقة دوريات أمنية عراقية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها في "تويتر": "الإعلام الأمني.. توضيحا لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن دخول معالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ومرافقيه عبر منفذ العبدلي الحدودي تفيد وزارة الداخلية بأن ما يتم تداوله عن وجود دوريات أمنية وحماية خاصة تخضع لدولة شقيقة غير صحيح جملة وتفصيلا".

وأكدت الوزارة في بيانها، أن فريق الحماية المرافق لمعالي الضيف الزائر لدولة الكويت والمركبات المشاركة في عملية نقل الضيف هي مركبات خاضعة لوزارة الداخلية الكويتية وفقا للإجراءات الامنية والبروتكولات الدبلوماسية.

ولفتت وزارة الداخلية الكويتية إلى أن الحلبوسي "في زيارة خاصة لدولة الكويت".

الإعلام الأمني



توضيحاً لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن دخول معالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ومرافقيه عبر منفذ العبدلي الحدودي



تفيد وزارة الداخلية بأن ما يتم تداوله عن وجود دوريات أمنية وحماية خاصة تخضع لدولة شقيقة غير صحيح جملة وتفصيلا pic.twitter.com/dxnvA0WYrS — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 13, 2023

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا زعموا فيها دخول رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي إلى الكويت بمرافقة دوريات أمنية عراقية.

شوفوا لي العلم اللي على المرسيدس وكذلك ارقام سيارات الدوريات الامنيه ان كانت هي المقصود بانها الخاضعه لوزارة الداخليه الكويتيه !!!! pic.twitter.com/AWXMjBRN4k — د. عبدالحميد عباس دشتي ✌️ (@adashtimp) January 14, 2023

مغردون عبر تويتر :

• يسألون بأي صفة مرزوق الغانم يستقبل رئيس البرلمان العراقي بـ منفذ العبدلي.#العبدلي#تويترpic.twitter.com/Cj88XYRnex — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 13, 2023

طيب الاخ/ مرزوق علي …شنو صفته في الاستقبال ؟؟؟؟ pic.twitter.com/1rm5DX8stJ — ابو عمر العنزي (@fadhelq8) January 13, 2023

المصدر: RT