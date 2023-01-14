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جدل على "تويتر" حول دخول الحلبوسي إلى الكويت بمرافقة دوريات أمنية عراقية.. والسلطات الكويتية توضح

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نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة الأنباء المتداولة عن دخول رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي إلى الكويت بمرافقة دوريات أمنية عراقية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها في "تويتر": "الإعلام الأمني.. توضيحا لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن دخول معالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ومرافقيه عبر منفذ العبدلي الحدودي تفيد وزارة الداخلية بأن ما يتم تداوله عن وجود دوريات أمنية وحماية خاصة تخضع لدولة شقيقة غير صحيح جملة وتفصيلا".

وأكدت الوزارة في بيانها، أن فريق الحماية المرافق لمعالي الضيف الزائر لدولة الكويت والمركبات المشاركة في عملية نقل الضيف هي مركبات خاضعة لوزارة الداخلية الكويتية وفقا للإجراءات الامنية والبروتكولات الدبلوماسية.

ولفتت وزارة الداخلية الكويتية إلى أن الحلبوسي "في زيارة خاصة لدولة الكويت".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا زعموا فيها دخول رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي إلى الكويت بمرافقة دوريات أمنية عراقية.

المصدر: RT

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