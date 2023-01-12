يشبه الكائنات الفضائية.. اصطياد مخلوق شفاف في المحيط

اصطاد صيادو الأسماك في الولايات المتحدة مخلوقا شفافا في المحيط، يذكرنا بالكائنات الفضائية.



ويشير LADBible، إلى أنه على الرغم من شكل هذا المخلوق الغريب، إلا أنه لم يشكل أي ضرر للناس.

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وقد نشر الصيادون صور هذا المخلوق الشفاف الغريب في شبكات التواصل الاجتماعي، حتى أن أحدهم ظهر في إحدى الصور والمخلوق في يديه.

وتساءل أحد الصيادين- أوليس هذا كائنا غريبا من سكان الكواكب الأخرى؟

وقد انتشر خبر اصطياد هذا المخلوق بسرعة البرق في شبكات التواصل الاجتماعي، حتى انه جعل الآلاف يتساءلون ما هذا الحيوان الذي يشاهدونه. وقد نصح بعضهم الصيادين بعدم لمسه باليد، في حين أعلن البعض أنه مخلوق غير معروف للعلم.

ولكن الخبراء يعتقدون أن الصيادين اصطادوا حيوان phronima، الذي يعيش في جميع المحيطات على أعماق كبيرة باستثاء المحيطات القريبة من قطبي الأرض. وهذا المخلوق ينتمي إلى القشريات ويتغذى على العوالق والأسماك الصغيرة ولا يشكل أي خطورة على الإنسان.

المصدر: gazeta.ru