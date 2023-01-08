طائرة ركاب روسية تنحرف وتعلق في الثلوج أثناء محاولتها الإقلاع (فيديو)

لم تتمكن طائرة ركاب تابعة لشركة "بوبيدا" الروسية من الإقلاع بعد أن انحرفت عن المدرج في مطار بمقاطعة بيرم وعلقت في أكوام الثلوج.

كان من المفترض أن تطير الطائرة إلى مطار شيريميتيفو بموسكو، لكنها لم تتمكن من اقلاع بسبب تراكم الثلوج.

واضطر المسافرون إلى الخروج من الطائرة والانتظار حتى إعادة الطائرة إلى مدرج الإقلاع، هذا ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث.

و انخفضت درجة الحرارة في الأيام الأخيرة بمقاطعة بيرم إلى 34 درجة تحت الصفر.

المصدر: وكالات