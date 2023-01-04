جريمة قتل بشعة.. مغربي يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد أمام أبنائها الأربعة

استيقظت مدينة طنجة المغربية صباح الأربعاء، على جريمة قتل بشعة في مجمع جنان البوغاز بمنطقة كزناية، حيث أقدم رجل على ذبح زوجته أمام أبنائها الأربعة.

وأفادت وسائل إعلام في المغرب، الأربعاء، بأن الزوج الذي يقيم رفقة عائلته المكونة من الزوجة وأربعة أبناء، قام صباح اليوم بذبح زوجته.

وكشفت أن الزوج يعاني من مرض نفسي، ولم يعرف البعد السبب الذي دفعه إلى ذبح زوجته التي تبلغ 36 سنة، في جريمة مروعة، راحت ضحيتها أم لأربعة أبناء.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن أحد أبنائها الذي يبلغ 10 سنوات، استنجد بالجيران الذين اتصلوا بعناصر الدرك الملكي.

وحلت قوات الأمن بمكان الحادثة وفتحت تحقيقا واستمعت إلى الأبناء الأربعة الذين كانوا حاضرين وقت وقوع الجريمة البشعة.

وذكرت مواقع إخبارية مغربية أن عناصر الدرك اعتقلت منفذ الجريمة وتم نقله إلى مقر سرية الدرك من أجل التحقيق معه في ظروف وحيثيات الواقعة، تحت اشراف النيابة العامة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية