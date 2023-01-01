روسي يفوز بمليار روبل في اليانصيب الوطني

فاز أحد سكان مدينة نيجني نوفغورود الروسية بسحب اللوتو (اليانصيب) الروسي للعام الجديد، بمليار روبل (حوالي 13.5 مليون دولار).

وقالت شركة المنظمة للمسابقة إنه وفقا لنتائج السحب للعام الجديد فاز مواطن من مدينة نيجني نوفغورود.

كما ربح 100 شخص جوائز بقيمة مليون روبل.

قال مدير التسويق في الشركة، فارفارا باسانوفيتش: "نهنئ الملياردير الجديد في اليانصيب! سننتظره في مركز اليانصيب الخاص بنا في موسكو لتسليمه جائزته".

المصدر: نوفوستي