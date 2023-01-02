الناس تنام في سن الثلاثين أقل

اكتشف علماء كلية لندن الجامعية أن الإنسان في مرحلة البلوغ وفي الشيخوخة ينام فترة أقل مقارنة بمرحلة الطفولة.





وتشير مجلة Nature Communications، إلى أنه شارك في هذه الدراسة 730187 شخصا من 63 دولة، شاركوا في لعبة Sea Hero Quest عبر الهاتف المحمول، التي تختبر القدرة على معرفة الاتجاهات. وبالإضافة إلى ذلك أجابوا على أسئلة متعلقة بالخصائص الديموغرافية وكذلك الخصائص العصبية بما فيها نوعية النوم.

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واتضح للباحثين، أن مدة النوم تنخفض خلال الفترة من بداية مرحلة البلوغ وحتى عمر 33 عاما. بعد ذلك تزداد حتى عمر 53 عاما، حيث بلغ متوسط نوم المشتركين 7.01 ساعة في اليوم، والنساء تنام 7.5 دقيقة أكثر من الرجال.

وظهر أن الذين أعمارهم دون التاسعة عشرة ينامون فترة أطول من الآخرين، ولكن بين عمر 20 و30 قصرت فترة نومهم وبعد ذلك استقرت. وكانت أقل فترة نوم بين عمر 30 و50 عاما، وقد يكون هذا مرتبطا برعاية الأطفال.

شمل هذا كلا الجنسين في جميع البلدان ومستوى التعليم. وقد سجلت أطول فترة نوم في بلدان أوروبا الشرقية مثل ألبانيا وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية التشيك ، حيث نام الناس 20-40 دقيقة أكثر من الآخرين. و أقل فترة نوم سجلت في بلدان جنوب شرق آسيا بما فيها الفلبين وماليزيا وإندونيسيا .

المصدر: لينتا. رو