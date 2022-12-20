اكتشاف مواد كيميائية في دمى "Haggi Waggi"

أعلنت يلينا ساراتسيفا، نائبة مدير منظمة Roskachestvo، أن مستوى الفينول في حوالي 90% من دمى Huggy Waggi الشهيرة.يتجاوز الحد المسموح به.





واستنادا إلى هذه النتائج اقترحت Roskachestvo تشديد متطلبات بيع هذه الدمى الشهيرة، التي تباع كهدايا من دون شهادات مطابقة باعتبارها لعب أطفال.

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وتشير ساراتسيفا إلى أن المنظمة أجرت دراسة لدمى الأطفال Huggy Waggi تباع كهدايا تذكارية، لا تخضع للوائح الفنية، أي تباع من دون الشهادات الإلزامية لمنتجات الأطفال.

وتقول: "من أجل مواجهة تداول منتجات ذات جودة ريئة ، قررت المنظمة دراسة هذه المسألة في اجتماع اللجنة الحكومية المسؤولة عن مكافحة التداول غير القانوني للمنتجات الصناعية، الذي سيعقد في الربع الثاني من عام 2023. ونحن نقترح تشديد متطلبات بيع مثل هذه الدمى كهدايا تذكارية".

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها Roskachestvo، أن حوالي 90% من النماذج التي خضعت للاختبارات تحتوي على مادة الفينول الخطرة. كما ان بعضها لا تتوافق مع مؤشر السمية.

وتضيف، يمكن أن تسبب هذه الدمى النعاس والصداع والدوخة.

وتجدر الإشارة، إلى أن Huggy Waggi هي شخصية في لعبة الكمبيوتر Poppy Playtime، ألتي ظهرت الحلقة الأولى منها في 12 اكتوبر 2021 ، وبعد ذلك، ظهرت دمى هذه الشخصية في مختلف الأسواق العالمية بما فيها الروسية.

المصدر: تاس