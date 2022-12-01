علماء النفس يجدون خدعة غريبة تغير "مذاق الطعام"!

إذا لم يكن أطفالك يحبون طبقا معينا، فقد ترغب في محاولة تغيير شكل الأواني التي يتم تقديمه فيها.

وكشفت دراسة جديدة كيف يمكن أن يؤثر لون الوعاء على مذاق الطعام الذي يحمله.

وتضمنت التجربة 47 متطوعا انقسموا إلى مجموعتين بناء على إجاباتهم على استبيان اختيار الطعام.

ويمكن القول إن الفئة تشمل الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا مقيدا، والذين لديهم كره قوي لأطعمة معينة، والذين يحتاجون إلى إعداد الطعام بطريقة معينة، والذين يجدون صعوبة في قبول الأطعمة الجديدة، أو الذين تظهر عليهم علامات مزيج من كل هذه السمات.

وبعد استبعاد الاستعداد تجاه المركبات المرة "الفائقة المذاق" كسبب للاختلافات في سلوك الأكل، تم تقديم الطعام للمجموعتين في أوعية حمراء أو زرقاء أو بيضاء.

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وفي حين أن اللون لم يحدث فرقا في المذاق المدرك، فقد أبلغ الأشخاص الذين يصعب إرضاؤهم عن تغيرات في أحاسيس طعمهم بناء على لون الوعاء المستخدم.

ويقول عالم النفس لورنزو ستافورد، من جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة: "قد تكون هذه المعرفة مفيدة لأولئك الذين يحاولون توسيع مخزون الأطعمة".

وتم إعطاء عينات من رقائق البطاطس بنكهة الملح والخل لجميع المشاركين لتناول الطعام من أوعية مختلفة الألوان، ثم طلب المتطوعون ترتيبها بناء على مدى الرغبة والملوحة وكثافة النكهة.

وعلى الرغم من أن لون الوعاء لم يكن له أي تأثير على كثافة النكهة، إلا أنه كانت هناك اختلافات في الفئتين الأخريين - ولكن فقط للأشخاص الذين يصعب إرضاؤهم. وكان يُنظر إلى الوجبات الخفيفة في الأوعية الحمراء والزرقاء على أنها أكثر ملوحة مقارنة بالأطباق البيضاء، بينما كان يُنظر إلى الوجبات الخفيفة في الأوعية الحمراء على أنها أقل ترغيبا مقارنة بالأوعية الأخرى.

وتماشيا مع الدراسات السابقة، يقترح الباحثون أن العبوة التي يعرفها المشاركون بشكل عام ربما أثرت على براعم التذوق لديهم.

ووفقا لستافورد، فإن معرفة المزيد حول كيفية تحفيز سلوك الأشخاص الذين يكافحون لتناول مجموعة واسعة من الأطعمة يمكن أن يحسن بشكل كبير نوعية الحياة لكل من الأفراد أنفسهم والآخرين من حولهم.

ويقول ستافورد: "إن اتباع نظام غذائي مقيّد يمكن أن يؤدي إلى نقص التغذية بالإضافة إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب وسوء صحة العظام ومشاكل الأسنان. وهناك أيضا تكلفة اجتماعية لأن اللحظات الممتعة عادة بين أفراد الأسرة يمكن أن تتحول بسهولة إلى مواقف مرهقة وقلقة ومسببة للنزاع عندما يشعر الأشخاص الذين يصعب إرضاؤهم بالخجل أو الضغط عليهم لتناول الطعام".

ويقول الفريق الذي يقف وراء الدراسة إن هذا البحث الجديد يمكن أن يساعد في علاج الخوف من الطعام، والإحجام عن تجربة أطعمة جديدة - ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التي تبحث في نطاق أوسع من الألوان ومجموعة أوسع من الأطعمة المغذية.

وقد نُشر البحث في مجلة جودة الغذاء والتفضيل.

المصدر: ساينس ألرت