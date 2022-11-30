ما الذي يرمز إليه شعار الدولة الروسية؟

من بين أكثر الشعارات الرسمية للدول تميزا يأتي الشعار الروسي، وهو نسر ذي رأسين. فما الذي يرمز إليه هذا الشعار؟

في 30 نوفمبر عام 1993 وقع الرئيس الأول لروسيا الاتحادية بوريس يلتسين مرسوما لاعتماد "شعار الدولة في الاتحاد الروسي"، والذي بموجبه أصبح النسر ذو الرأسين الرمز الرسمي للبلاد.

لأول مرة ظهرت صورة النسر ذي الرأسين والخيال وهو يطعن التنين برمحه على شعار الدولة خلال حكم إيفان الثالث عام 1497.

مع مرور الوقت تغير مظهر النسر الموجود فيها، وتم رسمه بألوان مختلفة، وجرى رفع وخفض جناحيه عدة مرات، كما تغيرت التيجان التي كانت موضوعة على صورة هذا النسر، ومع قدوم ثورة أكتوبر تم حظر رموز روسيا القديمة، واستبدل النسر ذي الرأسين بشعار المطرقة والمنجل، وبعد انتهاء الحكم السوفيتي عادت روسيا من جديد لاعتماد شعارها القديم.

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ويرمز النسر الذهبي ذو الرأسين الموجود في شعار روسيا الحالي إلى تموضع روسيا في قارتي آسيا وأوروبا.

أما التيجان الثلاثة الموجودة في صورة الشعار فترمز إلى السطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية في البلاد، والأشياء التي يحملها النسر فترمز إلى السلطة القوية القادرة على حماية مصالح البلاد.

ويرمز الفارس والتنين الموجودان في مركز الشعار إلى تحارب قوى الخير مع الشر، وحماية البلاد من الأعداء.

المصدر: تاس