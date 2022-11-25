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فستان أوسكار للممثلة إليزابيث تايلور يطرح للبيع بالمزاد مقابل 72 ألف دولار

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فستان أوسكار للممثلة إليزابيث تايلور يطرح للبيع بالمزاد مقابل 72 ألف دولار
rbc.ru
صورة أرشيفية
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تم بيع فستان الممثلة إليزابيث تايلور، الذي ارتدته للفوز بجائزة أوسكار لقاء أفضل دور نسائي في فيلم "باترفيلد 8" (عام 1961).

وذلك بمبلغ 60 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 72 ألف دولار). أفادت بذلك صحيفة " تايمز" البريطانية.

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وهذا الزي، الذي ابتكره مصمم الأزياء الفرنسي مارك بوهان لدار الأزياء كريستيان ديور، هو "أحد لآلئ الموضة"، كما تقول الصحيفة.

وكانت الشركة تعتقد لفترة طويلة أن هذه القطعة الشهيرة من الأزياء موجودة في أرشيفها في باريس.

مع ذلك، اتضح مؤخرا، حسب الصحيفة، أن تايلور أعطته لزوجة حارسها الشخصي، آنا سانز، التي بقيت تحتفظ به بعد ذلك لمدة 51 عاما.

ومن المتوقع أن يباع الفستان يوم 6 ديسمبر المقبل في مزاد Kerry Taylor Auctions بلندن.

 المصدر: نوفوستي

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